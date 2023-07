Remy Becue: les études, avant de reprendre sérieusement

Plutôt amateur de dénivelé, Remy se tourne de plus en plus vers le trail et attend impatiemment de pouvoir augmenter les distances. "Je n’aime pas quand c’est trop plat. Certains rêvent de semi-marathon ou de marathon, mais moi, c’est plutôt les courses en montagne. Certes, c’est encore trop tôt pour en parler, mais on va dire que c’est un objectif lointain. Quand aux ambitions à court terme, je préfère attendre 2024, quand j’aurai repris sérieusement et que je me fixerai de battre l’un ou l’autre record", clôture celui qui fait souvent parler de lui à Cerfontaine, sur les joggings, les trails ou encore les run and bike.