Plus de 500 pilotes attendus sur le circuit St-Joseph

Cette année encore, le circuit Saint Joseph, à Nismes (Viroinval), sera le théâtre d’une épreuve des championnats de Belgique. Depuis 1964, le circuit a accueilli cette manche une vingtaine de fois, au moins. "Ces samedi et dimanche, plus de 500 pilotes sont attendus sur notre circuit. Il y aura bien sûr de nombreux Belges, puisqu’il s’agira de la quatrième des six épreuves du championnat de Belgique, et la seule en Wallonie", présente Claude Danis, président de l’association de motocross Eau Noire Nismes.