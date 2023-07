Foot américain: les "Bears" d'Andenne se remettent en ordre de marche

Des bruits alarmants l’ont toutefois poussé à s’investir, dans ce club qui lui tient à cœur. "Il y avait de gros problèmes, notamment administratifs et financiers. Nous n’étions ainsi plus en ordre auprès de la Ligue, qui avait, de ce fait, décidé de nous radier. Nous avons heureusement pu aller nous expliquer avec son président. Et nous avons réglé tout ce qui devait l’être, pour échapper à cette sanction. Par contre, nous n’avons pas été autorisés à inscrire une équipe en football américain cette année", explique le nouveau président des Bears, qui peuvent néanmoins continuer à miser sur le flag. "On va mettre l’accent sur cette variante sans contact, qui monte vraiment en flèche. Une équipe nationale a même vu le jour (NDLR: les Barbarians Flag) et ira défendre les couleurs de notre pays au Championnat d’Europe, qui se déroulera du 18 au 20 août, en Irlande. Et, début juin, nos équipes U16 et U13 de flag ont décroché le titre de champion de Belgique, à Bruxelles. C’est très encourageant, surtout quand on voit l’engouement des jeunes et de leurs parents."

Le "tackle" football, lui, fera son retour à l’Arena l’an prochain, le dirigeant andennais en est convaincu. "Avant l’été, on a collaboré avec les voisins d’Amay, l’association permettant aux éléments des deux clubs de disputer quelques matchs, malgré deux forfaits. Il faut dire qu’une quinzaine de nos joueurs étaient partis ou ont arrêté, vu la situation. Mais beaucoup m’ont déjà dit que, l’année prochaine, ils reviendraient chez nous. On a repris un club mis à mal, mais je suis très enthousiaste et positif pour son avenir."