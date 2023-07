En ouverture, les joueurs de la "Fraternelle" ne laissaient rien au hasard en infligeant une espagnole aux Ninovites. Ces derniers servaient bien trop souvent au large. Par ailleurs, Cuvelier et Scarcez répondaient présent à la frappe. Il n’en fallait pas plus pour voir leur équipe survoler le débat. Cuvelier enlevait la chasse à 40 à 2 dans le jeu d’ouverture. Demulder loupait ensuite trois envois. Quelques outres de Scarcez et Cuvelier amenaient 4-0. Delbecq réussissait un bon passage au tamis. Aubert s’illustrait aussi dans le carré d’envoi et Isières concluait à 7-0.

Deux outres de Gérard et une de Vast permettaient à Ninove de directement mettre Montroeul sous pression dans la deuxième lutte (0-2). Un contre-rechas contesté de Botquin permettait aux "Frontaliers" de déflorer la marque. Gérard insistait au rectangle (1-4). Le marquoir affichait même 1-5, sur une outre de Vast à 15-40. Les Flandriens approchaient du but sur le cinquième rechas primé de Gérard. Mol faisait de la résistance, mais Ninove s’imposait finalement 2-7.

Ce résultat permettait à Isières de s’imposer, pour peu de sauver trois jeux en finale du jour. Mais Bonnami ouvrait le score en servant très bien. Dans la foulée, Dulieu poussait Delbecq à la faute (2-0) pour Montroeul. Scarcez entrait en action au rectangle et Delbecq plaçait ses livrées (2-2). Le jeune Tuzzolino sauvait son jeu, mais Aubert enlevait son service pour assurer l’essentiel. La fin de la partie était plutôt laborieuse, même si Scarcez confirmait son état de forme avec ses six outres, dont deux dans le dernier jeu.

Résultats: Isières – Ninove 7-0, Montroeul – Ninove 2-7 et Montroeul – Isières 6-7.

C e vendredi (à partir de 15 h): Genappe – Mont-Gauthier – Baasrode.