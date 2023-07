Un millier de concurrents au triathlon de la Haute Meuse

Pourtant, au lancement des inscriptions, les triathlètes ne se sont pas précipités. "Nous avons eu un peu peur ces derniers mois, mais les athlètes s’inscrivent de plus en plus tard et cela a encore été le cas cette fois. Là où nous sommes contents, c’est par rapport au succès rencontré par notre nouveau format en duo. Car nous allons y retrouver pas moins de 200 équipes, sur les deux distances proposées", commente Florian Badoux, créateur de la société Sport & Tourism Promotion, à la tête de l’événement.

En pratique, les deux membres de l’équipe vont devoir faire la totalité de l’épreuve ensemble, soit la natation, la transition 1, le vélo, la transition 2 et enfin la course à pied, sans jamais s’éloigner l’un de l’autre. Si le "drafting" est interdit pour la totalité des participants, les deux membres des duos auront une autorisation exceptionnelle de rouler dans la roue l’un de l’autre. Que ce soit sur la petite (500 mètres de natation – 37 kilomètres de vélo – 6 kilomètres de course à pied) ou la longue distance (1500 mètres de natation – 74 kilomètres de vélo – 18 kilomètres de course à pied).

Un week-end complet en 2014 ?

Pour ceux qui préfèrent les épreuves plus traditionnelles, il est évidemment possible de participer en solo. Et on peut dire que les meilleurs athlètes de la région ont marqué d’une croix au calendrier cette épreuve régionale, qui veut s’internationaliser de plus en plus. "C’est un site, un lieu et un triathlon qui a de l’avenir. Nous nous réjouissons que les travaux d’aménagement soient terminés. Encore plus l’an prochain, afin de pouvoir grandir encore un peu et de proposer un week-end complet de triathlon. C’est donc sans doute la dernière année avec le format tel qu’on le connaît depuis le début", ajoute Florian Badoux.

Une course de costauds

Du côté des participants, Joachim Libois et Jeanne Dupont seront les grands favoris du petit parcours. Toutefois, quelques athlètes pourraient venir jouer les trouble-fête, à l’image de Sylvain Denis. Si le Namêchois n’est plus sur le devant de la scène, comme il a pu l’être il y a quelques années, il n’est certainement pas là pour enfiler des perles. Fabrice Van Espen, Guillaume Demazy ou encore Brice Laforge devraient pouvoir décrocher de jolies places d’honneur.

La longue distance s’apparentera à une course de costauds. Troisième l’an dernier, Victor Alexandre aura certainement à cœur de faire mieux devant ses supporters, toujours très nombreux au TIHM. Chez les dames, Emma Claisse voudra oublier sa déconvenue de la semaine dernière au Chtriman, à Gravelines. Pénalisée de 5 minutes pour "drafting", elle y avait laissé filer sa place sur le podium.

Programme: 9h - 9h05 départ de la longue distance en duo ; 9h10 - 9h25 départ de la longue distance en solo ; 9h30 - 9h35 départ de la petite distance en duo ; 9h40 - 10h départ de la petite distance en solo ; 14h remise des prix. Départ : centre Nautique d’Anhée.