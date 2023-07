Comte dépasse les 6.000 points

Commençons par Alexander Comte. Le jeune scolaire s’est imposé sur le décathlon avec un score total de 6.049 points. Avec 11.73 au 100m, 6m18 à la longueur, 11m39 au poids, 2m à la hauteur, 52.42 au 400m, 15.70 au 110m haies, 27m48 au disque, 3m30 à la perche, 35m01 au javelot et 4 :43.75 au 1.500m, il améliore son record de points sur la discipline.

Chez les séniores, Emeline Cleymans est montée sur la deuxième marche du podium de l’heptathlon avec un score de 4.272 points. Elle améliore, elle aussi, son record de points sur la discipline. "C’est ce que je venais chercher. Je savais bien que la première place n’était pas atteignable. Mais je suis contente de ma compétition, en plus, je bats mon record de points. J’ai hâte de refaire un heptathlon. Ce sera lors des championnats de Belgique, les 19 et 20 août", lance-t-elle.

Arrivé 4e du décathlon sénior, Antonin Deguelle (SMAC) a obtenu un score de 4.991 points, à quelques unités du podium.

Enfin, Leana Salien, arrivée 11e de l’heptathlon scolaire avec 2.557 points, et Théotim Duval, 8 du décathlon cadet avec 3.584 points, sont deux athlètes du SMAC à suivre.

Aussi un championnat de relais

En même temps que les championnats LBFA d’épreuves combinées se tenaient les championnats LBFA de courses relais. 4x100m, 4x200m et 4x800m, les athlètes ont tout donné. Et là, c’est l’Ocan qui s’est distingué en se classant premier des relais 4x800m cadets. Chez les filles, l’équipe était composée de Juliette Beaupain, Maelys Libois, Romane Godfurnon et Irma Laurent. Elles ont parcourru les huit tours de piste en 11 :03.07.

Et chez les garçons, l’équipe composée de Baptiste Beaupain, César Davreux, Victor Fossion et Jules Thiry, a parcourru les huit tours de piste en 10 :09.45.