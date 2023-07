Clément Labar veut atteindre la finale à l'Euro U23

Une nouvelle aventure attend Clément Labar, le spécialiste du steeple de l’Arch, et son coach, Claude Wilmet. Ils s’apprêtent à vivre les championnats d’Europe U23, qui se dérouleront à Espoo, en Finlande. Pour Clément, ce sera le troisième grand championnat, après les championnats d’Europe et du monde U20. Pour Claude, ce sera une première expérience avec la casquette de coach fédéral. "L’ambiance est vraiment géniale au sein de la délégation belge, constituée de 26 athlètes. Il y a douze individuels et trois équipes en relais, plus les coaches. C’est d’ailleurs la première fois que Coco m’accompagne en tant que coach fédéral. Cela me rassure qu’il soit là. C’est comme si le stress se divisait par deux", sourit Clément, qui est arrivé en Finlande ce mardi.