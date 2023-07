Trail: il faisait une chaleur assommante au bord de l'Hileau

Chez les filles, Estelle Teirlinckx se retrouva en pole position, devant Sophie Burné et Vanessa Hermand.

Sur le 6 kilomètres, la victoire est revenue à Aurélien Collaux et Aurélie Papart. Robin Boone et Manon Ceinos s’imposèrent sur le 11 bornes avec panache.

Longtemps premier sur le 11 kilomètres, Sindbad Léonard s’égara à trois kilomètres de l’arrivée et laissa filer Robin Boone et Frédéric Bourtembourg. "Le balisage n’est pas en cause. Je pense que je suis simplement passé un peu vite", sourit le troisième. Deux dames, Manon Ceinos et Julie Martin, ont intégré le top 20. "Le parcours est très beau et bien balisé et l’ambiance d’après course très sympa. Nous avons fait une grande partie de la course non loin l’une de l’autre, Julie et moi, avant que je ne prenne la tête", ajoute la gagnante. Le plus petite distance bouclait les festivités. Aurélien Colaux et Aurélie Papart ont été les premiers à rallier la ligne d’arrivée.

Classements

6 km: hommes: 1. Colaux Aurélien 28: 27, 2. Ronsijn Clement 29: 02, 3. Mathieu Alexis 29: 13, 4. Antoine Renaud 31: 01, 5. Dermien Mathias 34: 27 ; femmes: 11. Papart Aurélie 38: 24, 13. Charlier Anne 40: 53, 15. Evrard Pauline 41: 44, 16. Georges Valérie 41: 44, 17. Bartiaux Aline 42: 22.

11 km: hommes: 1. Boone Robin 51: 35, 2. Bourtembourg Frédéric 51: 59, 3. Léonard Sindbad 53: 26, 4. Ponthière Jean 55: 58, 5. Sevrin Lionel 56: 29 ; femmes: 16. Ceinos Manon 1:03:41, 18. Martin Julie 1:04:26, 23. Scholsem Emeline 1:09:25, 30. Charles Omerine 1:13:52, 33. Sike Alvine 1:15:06

27 km: hommes: 1. Comté Justin 2:28:40, 2. Willemart François 2:29:35, 3. Dulon Olivier 2:32:46, 4. Dambroise Yves 2:34:45, 5. Kremer Lorentz 2:40:41 ; femmes: 22. Teirlinckx Estelle 3:05:19, 24. Burné Sophie 3:07:35, 27. Hermand Vanessa 3:26:45, 28. Paul Martine 3:31:44, 29. Culot Morgane 3:33:30.