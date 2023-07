Test gradeur nature pour Bastien Marinx à la corrida de Haut-Bois

Chez les dames, la victoire est revenue à Marianne Vanrusselt, devant la première régionale, Cécile Flahaux. Bien que plutôt attiré par les bois et les sentiers, elle a décidé de se prendre au jeu du Challenge Anima, dont faire partie cette épreuve. "Je ne suis pas très à l’aise sur le bitume. C’est un terrain trop dur pour moi, mais je dois dire que l’ambiance de la corrida est plutôt sympa", précise la deuxième classée.

Au terme des quatre boucles, c’est Valentin Grégoire qui fut le premier à rallier la ligne d’arrivée. C’est après l’arrêt des athlètes du 5 kilomètres qu’il est possible d’y voir un peu plus clair. Cédric Tamigneaux se rendait ainsi compte qu’il occupait la deuxième place. "Pratiquement tout le groupe de tête était, en fait, sur le 5 kilomètres. Sans trop le savoir, je me retrouvais donc 2e, avec le 3e sur les talons. Je suis parvenu à continuer sur un bon tempo pour garder ma place, malgré la souffrance dans le dernier tour", raconte Cédric.

Intouchable, Florence Goffinet s’imposa chez les dames, avec près de quatre minutes d’avance sur Amandine Anglade. "Je ne suis pas fan des corridas, mais je me suis tout de même alignée, car je sais qu’il y a toujours une bonne ambiance sur les courses gesvoises. Les deux premières boucles m’ont paru assez faciles, mais les deux suivantes, avec l’arrêt de beaucoup de coureurs après 5 kilomètres, la fatigue et la chaleur, ont été beaucoup plus compliquées", clôture Amandine.

Cette épreuve était déjà la quatrième des six prévues au Challenge Anima. La prochaine ravira les traileurs puisqu’il s’agira de l’Ar’Trail, le 25 août prochain, avec trois distances de 7, 14 et 24 kilomètres.

Classements

5 km: hommes: 1. Marinx Bastien 16:01, 2. André Jean-Éric 16:57, 3. Lefebvre Léopold 17:41, 4. Denis Sylvain 17:59, 5. Tierens Noé 18:13 ; femmes: 32. Vanrusselt Marianne 22:58, 41. Flahaux Cécile 24: 14, 46. Antoine Pauline 24: 51, 52. Wascotte Coline 25: 26, 54. Pirard Justine 26: 21

10 km: hommes: 1. Grégoire Valentin 35: 22, 2. Tamigneaux Cédric 37: 04, 3. Jérôme Gilles 37: 45, 4. Demoulin Vincent 37: 56, 5. Verraver Julien 38: 10 ; femmes: 21. Goffinet Florence 43: 07, 32. Anglade Amandine 46: 51, 37. Leloup Sophie 48: 46, 39. Renière Aude 49: 25, 42. Heynen Céline 50: 22.