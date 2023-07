L’épreuve romedennoise bientôt au Delhalle ?

Une heure plus tard, ils étaient un peu plus de 100 à s’élancer sur le 14 kilomètres typé trail. Parmi eux, Benoît Badot, qui chapeaute l’événement. Le dénivelé positif a fait piquer les cuisses. En reprise après une blessure au tendon d’Achille, Davy Wattier a renoué une seconde fois avec la victoire. "C’est un parcours très ludique, où il est impossible de se reposer. Vu la chaleur, j’ai décidé de ne pas partir trop vite. Je me suis retrouvé avec deux petits jeunes sur les 5 premiers kilomètres. Puis, j’ai décidé de prendre mon rythme et de pousser un peu dans les côtes pour creuser l’écart." En congé depuis moins de 24 h, le professeur d’éducation physique de l’Athénée Royal de Jambes, Dominique Lippolis, s’empara de la deuxième place, devant un autre habitué des podiums, Fabrice Hastir. Chez les dames, Stéphanie Vogne profita de l’égarement d’une autre Stéphanie, Paternostre, pour boucler l’épreuve à la première place chez les dames, devant Sandra Bourgeois et Philippine Rouvroy.

Maximilien Ghislain a, comme l’an dernier, pris rapidement les commandes sur le 6 kilomètres et creusé l’écart pour s’imposer une nouvelle fois. "Je suis venu défendre mon titre sur cette petite distance. J’aime ce parcours, ces quelques bosses. Il s’intègre bien dans mon programme d’entraînement. Par contre, le départ à midi, en plein cagnard, quand on aime prendre l’apéro, ce n’est pas la plus belle des heures", s’amuse le vainqueur. Gaëtan Larondelle et le jeune Clotaire Robert ont complété le podium. La Bruxelloise Mathilde Bonus, venue se perdre à Romedenne avec son triathlète de compagnon, s’est imposée devant Audrey Roegiers et Amandine Simon.

L’événement a été supervisé par un des responsables du Challenge Delhalle. Et si, l’an prochain, l’épreuve rejoignait l’historique Challenge ?

Classements

6 km: hommes: 1. Maximilien Ghislain 23.05, 2. Gaetan Larondelle 23.50, 3. Clotaire Robert 26.33, 4. Louis Dessomme 26.45, 5. Nolwenn Jospin 27.16 ; femmes: 16. Mathilde Bonus 33.50, 20. Audrey Roegiers 34.47, 23. Amandine Simon 35.15, 26. Anne Charlier 36.28, 29. Christiane Nicaise 37.04.

14 km: hommes: 1. Davy Wattier 1.04.48, 2. Dominique Lippolis 1.07.42, 3. Fabrice Hastir 1.08.15, 4. Ward Simoens 1.10.35, 5. Noah Hastir 1.12.50 ; femmes: 20. Stéphanie Vogne 1.30.37, 23. Sandra Bourgeois 1.32.09, 30. Philippine Rouvroy 1.33.42, 34. Mélanie Bouillet 1.35.46, 35. Amélie Minet 1.36.30.

33 km: hommes: 1. Benoit Brans 3.10.47, 2. Germer Cardon 3.11.23, 3. Frederic Laurent 3.31.40, 4. Romain Carnaille 3.35.49, 5. Thomas Mortier 3.35.49 ; femmes: 15. Isabelle Wasmes 3.58.45, 21. Alana Hoeven 4.10.28, 26. Karo De Mol 4.17.40, 28. Kristien De Pelsemaeker 4.33.33, 32. Bieke Machielsen 4.40.54.