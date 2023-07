Jules Dannevoye intègre le centre AFT de Mons

Présent à Ciney ce dimanche, pour disputer (et remporter) sa finale en Messieurs 2, Jules Dannevoye (14 ans) fait partie de ces jeunes joueurs namurois talentueux. " Jules va intégrer le centre AFT à la rentrée. C’est le septième joueur du club qui rejoint Mons ", précise son entraîneur, Marc Rousseaux, avec une pointe de fierté (légitime) dans la voix. Sa Maman, présente à ses côtés dimanche, nous raconte le parcours de son fils: " Nous ne pensions pas que Jules serait intéressé par le tennis, d’autant que c’est un milieu que nous ne connaissons pas vraiment. C’est en suivant son frère qu’il a eu l’occasion de taper ses premières balles, vers l’âge de 4 ans. Il a commencé par prendre des cours et ses professeurs à Géronsart ont vite remarqué qu’il était doué. Dès ses 7/8 ans, il a été repéré par la Fédération. Jusqu’à ses douze ans, il a participé à tous les rassemblements de l’AFT, qui avaient lieu à Mons et à Huy, les mercredis après-midi et les samedis ." Malheureusement, l’AFT a décidé de ne pas le garder en 2020, avec tout ce que cela implique en termes d’investissements (temps et financiers) à la charge cette fois de la famille, si elle veut poursuivre sur la même voie. "Mais Marc est entré en jeu et il est venu s’affilier à Ciney. Jules a rapidement rattrapé son retard, on l’accompagnait un peu partout en Belgique, mais aussi à l’étranger, où il a participé à des tournois Tennis Europe ." Classé actuellement B-15, Jules retrouve donc sa place au sein de l’AFT et, à Mons, il retrouvera son ami Louis Mouffe, déjà présent depuis presque deux ans, et contre qui il a déjà joué tellement de finales dans les catégories de jeunes. Les deux "potes" étaient d’ailleurs ensemble dernièrement, dans l’équipe belge des U14 à Brême, pour des championnats d’Europe par équipe.