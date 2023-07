Football: les Unionistes vont travailler leur physique

Un test auquel n’ont pas participé les deux joueurs venus de l’équipe B, Gilles Decaluwé et Simon Mathot, en vacances, César Velghe (festival) et Dylan Jeanmart, qui a annoncé prendre une année sabbatique. "J’ai appris sa décision via les réseaux sociaux. Je suis sans nouvelles", regrettait le T1 bossiérois.

Durant cette semaine du 10 au 16 juillet, les Unionistes iront s’entraîner à Grand-Leez.

La saison prochaine, Michaël Noël sera toujours accompagné de Gilles Fossion (T2) et de Mickaël Perron (entraîneur des gardiens).

Le dimanche 23 juillet, les nouveaux pensionnaires de l’élite provinciale iront défier le FCO Namur (P2A). Le jeudi 3 août, ils recevront Sauvenière (P2A). Après un déplacement, le dimanche 6 août, à Orp-Noduwez (P3D Brabant Wallon), ils accueilleront l’équipe réserve de l’Olympic de Charleroi, le mardi 15 août.