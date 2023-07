Eliott Crestan reprendra au championnat de Belgique, le 30 juillet

Mais quand on est sportif de haut niveau et récemment médaillé de bronze des Championnats d’Europe Indoor, il est difficile de ronger son frein. "Quand on parle de six semaines, c’est de la théorie. En ce qui me concerne, j’ai pu, au bout d’une semaine déjà, reprendre l’aquajogging au Bauw Centre, à Malonne, et la musculation. Après deux semaines, je recommençais à trottiner et le, week-end dernier, après cinq semaines, j’ai remis les spikes pour la première fois. J’étais normalement dans la start list du meeting de Liège ce mercredi soir, mais c’est malheureusement trop juste pour moi. Je ne suis pas prêt, car je n’ai plus fait de sprint depuis ma blessure. Les temps à l’entraînement sont loin d’un bon état de forme", commente Eliott, qui profite de cette revalidation pour mettre en place de nouvelles choses.

Des routines d’étirements

Psychologiquement, ce n’est jamais simple de devoir lever le pied, mais le Lesvois préfère voir cela comme une opportunité. "Je suis maintenant encadré par Olivier Lange pour tout ce qui concerne ma nutrition. Je ne suis pas très attentif à cela en temps normal et cela ne me fait pas de mal, d’avoir un suivi à ce niveau. Je mets également en place des routines d’étirements, ce que je ne faisais pas avant. J’essaie de faire de la prévention contre les blessures", ajoute le triple Champion de Belgique 800 mètres outdoor.

À Bruges, puis à Budapest

Et puisque le Meeting de Liège passe à la trappe, le regard est déjà tourné vers le Championnat de Belgique, programmé le dimanche 30 juillet à Bruges. "Ce sera ma course de reprise. L’objectif est que mon pic de forme arrive pour les Championnats du Monde, à Budapest, pour lesquels, heureusement, je suis déjà qualifié, fin août. Mais forcément, le championnat national est un rendez-vous important. J’aurai à cœur de décrocher le titre sur 800 mètres, pour la quatrième fois depuis que je cours avec les seniors. Je testerai la forme à l’entraînement, pour voir où j’en suis, avant d’en découdre avec mes adversaires", clôture l’athlète de 24 ans.

Eliott semble, doucement mais sûrement, voir la lumière au bout du tunnel, après cette déchirure. Espérons que la suite de sa saison se passe sans encombre et, qui sait, qu’il puisse faire aussi bien en outdoor qu’en indoor cet hiver, même si cela risque d’être une autre paire de manches.