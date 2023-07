En ouverture, Maubeug le prenait quelque peu à la légère en début de lutte. Ogy (sans Van Stalle et Verkoelen) égalisait à 1-1 grâce à la seconde baraque de Devan Cassart à 40à2. Les Lessinois faisaient même illusion par Goossens, le seul des siens à briller (à l’envoi et au contre-rechas), il est vrai devant son futur public. Joos et les frères Cassart entraient définitivement en action au rectangle et les jeux tombaient comme à la parade jusqu’à 5-2. Goossens enlevait pour la seconde fois son jeu, en signant une nouvelle outre (cinq en tout, dont deux au contre-rechas). Le duo Devan-Joos finissait la besogne en faisant chacun trembler les perches dans les deux derniers jeux (7-3).

Galmaarden se présentait sans De Cooman. Les Brabançons flamands tardaient à trouver leurs marques. Ogy en profitait pour mener 0-1 (deuxième livrée au large de Padu à 40-40) et 2-3. Padu lançait les siens. Hazard enchainait à la frappe. Goossens, encore lui, faisait de la résistance à 4-4. Puis, un arrêt de Padu à 40à2 et cinq rechas primés amenaient 7-4.

Dans la troisième lutte, des outres à 40 à 2 de Bracke et Joos lançaient idéalement Maubeuge (2-0). Devan réussissait trois outres, dont une au contre-rechas (3-0). Deux livrées au large de Berchmans faisaient 4-0. Boonaert sauvait l’honneur des siens. Le garçon chassait deux outres dans la foulée, mais Bracke enlevait la mise pour faire 5-1. Hazard contre-rechassait hors-cadre à 40 à 2 et loupait deux envois dans le dernier jeu (7-1).

Résultats: Maubeuge – Ogy 7-3, Galmaarden – Ogy 7-4 et Maubeuge – Galmaarden 7-1

Programme de ce mercredi (à partir de 15 h): Kastel – Kerksken – Sirault.