Balle pelote: la voie royale pour Kerksken en Coupe?

De prime abord, le programme ne possède pas un attrait énorme, sans Thieulain, en comparaison des années précédentes. L’absence de l’équipe visitée, qui n’en est malheureusement pas à son coup d’essai de ce point de vue, surtout depuis 2015 (une fois sur deux), n’explique pas tout. D’ordinaire, de nombreuses équipes issues de la Nationale 2 et de la Nationale 3 alimentent en effet l’intérêt. Pour les supporters de ces équipes, participer à la semaine finale constitue un accomplissement en soi. Cela permettait aussi, incidemment, de faire tourner la buvette. Or, la donne a changé en ces années d’après Covid. Jusqu’à 2019, la moitié au minimum du plateau était composée d’équipes de N2 et de N3. Une seule exception: en 2014 (4). Lors de la reprise, en 2021, la Coupe avait été réservée aux teams de l’élite. Depuis, les petits poucets n’ont plus eu droit qu’aux miettes. Les N2 de Sirault et de Tourpes avaient participé l’an passé. Cette année, c’est un peu plus équilibré, avec sept équipes de D1, quatre de D2 et une seule de D3.

Mont-Gauthier face à Baasrode

La journée d’ouverture, ce mardi, mettra uniquement en présence des D1. Maubeuge et Ogy ouvriront le bal. Galmaarden possède le chapeau, mais les Français, vainqueurs des deux premières éditions à Acoz (en 2009 et 2010), partent logiquement favoris de cette première éliminatoire.

Mercredi, Kerksken décevrait énormément en ne forçant pas les portes de la finale. En effet, les Alostois ont remporté à Acoz neuf de leurs douze coupes de Belgique. La bande à Benjamin Dochier et Nicolas Nantel ne devrait en principe pas éprouver de difficultés pour se débarrasser de Kastel, 5e en N2. Il lui faudra juste se méfier de Sirault, actuel leader de l’antichambre avec son foncier espagnol Kruithof. Jeudi, ce sera au tour d’Isières d’entrer en lice, face à Ninove (N2) et Montroeul (N3). Les Athois ont laissé de mauvais souvenirs aux sympathisants acoziens, qu’ils ont battu deux fois en finale. Enfin, Mont-Gauthier, seul Namurois au programme, aura fort à faire contre Baasrode vendredi.

Programme

Mardi 11 (15 h)

Maubeuge – Ogy – Galmaarden

Mercredi 12 (15 h)

Kastel – Kerksken – Sirault

Jeudi 13 (15 h)

Isières – Ninove - Montroeul

Vendredi 14 (15 h)

Genappe – Mont-Gauthier – Baasrode

Samedi 15 (15 h)

Journée finale