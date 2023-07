Tennis: le TC Malonne a intégré une nouvelle catégorie

Malgré un mercredi pluvieux, les organisateurs n’ont pas rencontré de complications. "On a réussi à rattraper le retard, malgré la grosse pluie. On a la chance d’avoir trois terrains en French Court. C’est quand même un bonheur. Les matchs prévus à 21 h 30 n’ont jamais commencé avec beaucoup de retard", reconnaît le président. Avant le tournoi, six cents kilos de briques avaient été remis sur ces trois French Courts, emménagés en 2015.

Pour faire face aux grosses chaleurs, le club avait installé des parasols sur les courts et distribuait de l’eau gratuitement aux joueurs. "On avait dit aux joueurs de prendre leur temps aux changements de côtés. Ils pouvaient se reposer et boire après chaque jeu." Le tournoi a enregistré un seul abandon à cause de ces conditions climatiques.

Grâce à une organisation bien ficelée et à des matchs programmés à l’avance, le TC Malonne voit de nombreux joueurs revenir chaque année. "Des joueurs de Bruxelles et d’autres régions que Namur ou Luxembourg viennent chaque année, car ils aiment notre ambiance et la façon dont on organise notre tournoi. Certains disent que c’était le tournoi le mieux organisé auquel ils ont participé cette saison. Ça fait plaisir, parce qu’on se dit qu’on ne fait pas ça pour rien."

La réussite en messieurs 35/1 étoilé

Après plusieurs saisons de déclins, le tableau Dames 1 étoilé a été remplacé par un Messieurs 35/1 étoilé. "Cette catégorie a particulièrement bien fonctionné, puisque seize joueurs étaient inscrits. C’était le maximum. Tout le monde est ravi et ça s’est super bien passé", se réjouit Frédéric Jomouton, qui réorganisera très probablement ce tableau à succès l’année prochaine, parmi les 17 autres catégories. "C’est pas mal, pour un club comme le nôtre, mais c’est beaucoup. On avait une grosse liste d’attente. On réfléchit toujours à la façon de s’organiser au mieux."

A contrario, le tableau Dames 3 ne comptait qu’une participante et a dû être annulé. "On l’a appelée pour lui dire que ce ne serait pas possible. C’est difficile, de jouer contre soi-même", termine le président malonnois.