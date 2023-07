Alina Hartmann, une Allemande, arrive au BC Namur Capitale

Le BC Namur Capitale l’a annoncé ce lundi matin, par communiqué : “Le Basket Namur Capitale est heureux d’annoncer l’arrivée de la joueuse, Alina Hartmann, 27 ans, originaire d’Allemagne, dans l’équipe TDW1. Alina a passé la dernière saison en Espagne, à Recoletas Zamarat, et a participé au dernier Eurobasket avec l’équipe nationale d’Allemagne (6e). Sa polyvalence, sa vitesse et son adresse aux shoots font d’elle un atout précieux pour l’équipe de Basket Namur Capitale. Nous sommes tous impatients de voir Alina briller sur le terrain en TDW1 et Eurocup.”