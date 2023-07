Tennis: les Cinaciens maîtres chez eux

Le tournoi de simples du TC Saint-Gilles Ciney s’est terminé ce dimanche, avec un nouveau succès à la clé. C’est du moins, l’avis de Julie Bothy, la présidente, et de Marc Rousseaux, directeur de l’école des jeunes, présents au club ce dimanche matin, lors de notre venue. Entre le cordage d’une raquette, un service au bar, mais aussi son rôle de juge-arbitre, celui-ci a tout de même eu le temps de débriefer cette édition 2023. "Nous avons eu 275 inscrits. Les tableaux ont été complets en cinq minutes ! Nous aurions pu accueillir une cinquantaine de joueurs supplémentaires, car la demande était là. Mais il y a eu un souci avec le site web de réservation et l’AFT n’a pas voulu les intégrer “manuellement”. C’est dommage pour ceux laissés pour compte. Et ce, d’autant qu’il y avait pas mal de Cinaciens. Ce succès nous amène à réfléchir à un aménagement différent pour les prochaines années. Avec, peut-être, une semaine réservée aux catégories messieurs/dames et une autre pour les catégories vétérans. Voire, pourquoi pas, une autre date ? Car, lors du premier week-end, il y avait encore une journée d’interclubs, sans parler des intempéries. C’est parfois très chaud pour la programmation." À Ciney, nous ne vous l’apprenons pas, on sait s’amuser et, cette fois encore, les occasions n’ont pas manqué. "U n blind-test lors du premier samedi et une centaine de réservations pour un souper paella le jeudi, cela apporte une animation supplémentaire, même si les soirées ont été longues tout au long du tournoi."