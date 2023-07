La corrida de Haut-Bois, organisée au profit de l’ASBL Just To Play, et qui fait partie du Challenge Anima Gesves, a attiré 174 participants, vendredi soir. Côté résultats, sur le 5 kilomètres, ce sont Bastien Marinx et Marianne Vanrusselt qui se sont imposés. Le 10 kilomètres a été remporté par Valentin Grégoire et Florence Goffinet.

Jogging et Trail de l’Hermeton à Romedenne

La chaleur n’a pas empêché 215 athlètes de prendre part à la 9e édition du Jogging et Trail de l’Hermeton, à Romedenne. Le 6 kilomètres a vu la victoire de Maximilien Ghislain et Mathilde Bonus. Sur le 14 kilomètres, Davy Wattier et Stéphanie Vogne ont décroché les premières places. La plus longue distance de 33 kilomètres a permis à Benoît Brans et Isabelle Wasmes d’ajouter une victoire à leur palmarès.

Trail de l’Hileau à Sivry

Le Trail de l’Hileau, organisé à Sevry, dans la commune de Beauraing samedi après-midi, a réuni 162 traileurs. Sur le 6 kilomètres, la victoire est revenue à Aurélien Collaux et Aurélie Papart. Robin Boone et Manon Ceinos l’ont emporté sur le 11 bornes avec panache. Sur la plus longue distance de 27 kilomètres, les pole positions ont été décrochées par Justin Comté et Estelle Teirlinckx.

La RUS Pesche Run

La RUS Pesche organisait ce dimanche son jogging, avec 133 concurrents. Cette manche du Mémorial Claude Delobbe proposait un 5,7 kilomètres, remporté par Bastien Rau et Chloé Recloux, et un 10 kilomètres, où Nicolas Baïolet et Coralie Naveau ont pris le dessus.