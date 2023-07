Dumont au top de sa forme avant les Mondiaux

L’été de Valentine Dumont ne pouvait pas mieux commencer. Pour ses 23 ans, qu’elle vient de fêter début juillet, la nageuse d’Erpent s’est offert une double qualification aux prochains Jeux olympiques de Paris ainsi qu’un bachelier en médecine. Depuis Barcelone, où elle s’entraîne désormais, Valentine peut donc aborder la fin de sa saison avec optimisme. Une saison qui l’emmènera du côté de Japon, dès dimanche, pour un stage de préparation aux prochains championnats du Monde de Fukuoka programmés du 14 au 30 juillet. "C’est un soulagement de partir aux Mondiaux avec deux qualifications olympiques en poche, se réjouit la jeune Erpentoise. Ça veut dire que je peux aborder la compétition l’esprit serein et cela me donne énormément de confiance par rapport à ma forme. Je me sens bien et les sensations aux entraînements sont très bonnes. "