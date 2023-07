Basket-ball: le 3x3 a fat ue belle escale à Andenne

Ces 46 équipes étaient réparties dans six catégories: U13 mixte, U15 filles et U15 garçons, U18 garçons et masters hommes et dames. Parmi eux, Jules, Alazar, Jules et Julien, U15 au club d’Andenne, se sont hissés en finale ce samedi. "On a surtout participé pour le développement personnel et l’amusement. Après, on a joué contre des équipes très fortes. C’est top, d’affronter des équipes comme ça. On a disputé trois ou quatre matchs. Et on va peut-être participer à l’étape de Verviers, la semaine prochaine."

Notons que les gagnants de chaque étape remportent un ticket pour participer à la grande finale nationale des 29 et 30 juillet prochains, à Anvers.

Le public en nombre

Sur la place andennaise, les spectateurs, amateurs de basket ou simples curieux, étaient en nombre pour observer et encourager les courageux, sous un soleil de plomb. Avec une entrée gratuite, un bar et un foodtruck mis à disposition, ainsi que des speakers motivés, comment ne pas être attiré par cet événement ? Le président du basket club andennais, Mickael Neureuther, ne peut que se réjouir de cette affluence. "Logique, que notre club soit de la partie, car nous avons toujours été une ville de basket. Nous avions des joueurs qui participaient dans toutes les catégories d’âge. C’est la troisième année qu’on est partie prenante dans cette manifestation. On n’a jamais eu de problèmes, ni avec les équipes, ni avec la météo. Le basket 3x3 est un sport populaire et nos équipes nationales y sont performantes. Cela attire."

Les prochaines étapes francophones auront lieu à Verviers, le samedi 15 juillet, et à Braine l’Alleud, le dimanche 23 juillet.