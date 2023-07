Balle pelote: Mont-Gauthier mène la danse en Nationale 3 B

En raflant la mise face à St-Denis, la lanterne rouge, Pironchamps, s’est offert une bouffée d’oxygène et s’éloigne des eaux troubles, grimpant à la septième place.

Vodelée, qui doit terminer la saison sans Nicolas Dispa, n’a guère eu voix au chapitre face à St-Marc "C’est une catastrophe, avoue le foncier Sébastien Mine, qui a aussi tenu le grand milieu. En moins d’une heure, c’était déjà 0-7. Avec 25 livrées hors cadre, on ne pouvait espérer sauver le moindre jeu. Vivement la fin de saison. J’aspire à rejoindre Tangissart et mon frère."

Après la nette défaite face à Fontaine, St-Marc, qui retrouvait Geoffrey Haubruge et Damien Briot, a remis les pendules à l’heure en faisant le plein chez les Frontaliers. Avec ces trois points, les Namurois pointent à la 5e place. "On a bien respecté les lignes et on a été performants sur le rectangle", confie Geoffrey.

Le duel des mal lotis a souri à Presgaux, qui s’est imposé sur le fil. "C’est une déception, avoue Jacky Godart, le coach de Villers. On a pourtant mené 5-7 et 6-10. Les livreurs visités ont alors évité Arnaud et Michaël Fouarge, qui répondaient à la frappe."

Les "Sabotiers" laissent les Villersois à cinq points.