Les Rochefortois ont toutefois loupé le début de la lutte. "Métayer, Wattier et Dupont cognaient, avoue Tristan Schmit. On a essayé de changer nos services, mais avec du déchet."

Menés 0-4, les Rochefortois ont réussi à relever la tête et, sous l’impulsion de Pierard, ont recollé à 5-5 et 6-6. Après avoir viré en tête au repos, les "Canaris" ont opéré une nouvelle cassure pour filer à 6-9. "Sur le rectangle, on a mieux répondu, obligeant les livreurs adverses à prendre des risques."

Mon-Gauthier a grappillé les jeux pour renverser la vapeur à 10-9. "On a alors gaspillé, à des moments importants. On peut toutefois être fiers de notre prestation."