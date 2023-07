Balle pelote: Miavoye perd à nouveau des plumes en Promotion C

Privé de Merveille, en vacances, Miavoye a subi un second revers d’affilée, qui hypothèque son ambition d’atteindre la N3. "On a très mal joué et personne n’est à sortir du lot. Ce sera dur d’être champions", assénait le président, Noël Michiels. Emmenés par un époustouflant T. Delsipée sur le rectangle, les visités se détachaient à 7-2, après le partage des quatre jeux initiaux. Le second acte fut du même gabarit. Les "Coalisés" caressaient le carton plein à 12-5. N. Pairoux sauvait la mise via un rechas outre à 40-40 (12-6 et 13-7).