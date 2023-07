Disputé devant une centaine de spectateurs, ce derby a été place sous le signe du suspense. Les quatre premiers jeux montèrent à la limite et St-Servais, plus régulier, s’isola à 1-3. Les Namurois filèrent même à 2-4, avant de perdre pied sur le tamis, avec huit livrées fautives en trois jeux. Les "Gadis" en profitèrent pour renverser la vapeur (5-4). Les Namurois égalisèrent via Merveille, avant de céder l’amure (7-5). À la reprise, la bande à Merveille accrocha le point sur jeu blanc, sur les livrées de Motte. Plus précis à l’envoi, les Namurois reprirent l’avance à 8-10 et 10-11. "Je suis alors monté au grand milieu, confie Gaëtan Gravar. Avec Romuald et Sylvain, nous avons pu faire la différence sur le rectangle pour conclure. Une précieuse victoire pour le top 8."

Sirault 13 - Aisemont 5

En visite chez le leader autoritaire, Aisemont est rentré bredouille. Pourtant, les "Gadis", avec un Sylvain Denis impérial au rechas, ont fait de la résistance jusqu’à 4-4. Les Hennuyers ont alors haussé le ton pour opérer la cassure et s’envoler à 12-4. "Les livreurs visités ont davantage ciblé la devanture et le petit milieu, qui n’ont pu répondre, avoue Gaëtan Gravar. On a bien tenté diverses permutations, en descendant Kindermans. Sylvain Denis est même descendu au grand milieu, mais sans pouvoir stopper la progression adverse."

Les Aisemontois ont réussi à accrocher le cinquième jeu à 12-5, avant de baisser pavillon. "Après notre première armure, on pouvait espérer accrocher le point. C’est une déception."

Aisemont conserve toutefois sa sixième place.

St-Servais 3 - Kastel 13

Suite à l’absence de Manu Scaillet, St-Servais aligne Jordan Charlot, pour tenir d’abord le fond, puis le grand milieu. Bouchat évolue en devanture. Après avoir vendu chèrement leur peau à Aisemont, les Namurois ont semblé démobilisés. Après avoir empoché le jeu initial, la bande à Merveille subit la loi des Flandriens, qui s’isolent à 1-9. Mathieu, au tamis, tente de relancer les siens (2-9), mais Kastel ne concède plus qu’un jeu, sur le service d’Everaerts (3-11).

"On a été inexistants sur le rectangle, reconnaît Marc Everaerts. Nos invités n’ont pas dû forcer leur talent. Arnaud et moi avons fouetté quelques balles entre les perches, mais ça n’a pas suffi."