Licence pour la D1 francophone: critères assouplis

Si cette scission a pu être actée, c’est avant tout grâce aux U23. En effet, la prolongation de la convention d’intégration des U23 dans le football amateur a elle aussi été approuvée. "Elle avait été établie pour deux saisons par la Pro League, Voetbal Vlaanderen et l’ACFF. Il a été décidé de poursuivre cette intégration à durée indéterminée. Ainsi, nous pourrons continuer à avoir deux montants de l’actuelle Nationale 1 en Challenger Pro League", explique l’ACFF.

Concrètement, dès 2024-2025, il y aura donc un promu de chaque aile (VV et ACFF) en Challenger Pro League. "Sinon, nous retombions à un seul montant de N1 en D1B, comme c’était le cas auparavant."

Vers des séries de douze clubs ?

Cette future D1 ACFF se composera de douze clubs. Après un championnat classique en aller-retour, des play-off entre les six premiers se joueraient pour désigner le champion. Idem pour la descente. Reste à savoir comment arriver à un tel nombre dès la saison 2024-2025. "Il se pourrait que nous réduisions le nombre de descendants de N1 en D2 ACFF la saison prochaine afin de pouvoir constituer des séries acceptables de chaque côté. Actuellement, il y a six clubs ACFF en N1. Il ne faudrait donc pas qu’il y ait trois descendants francophones en D2 ACFF et deux montants francophones en D1B (même si on leur souhaite) la saison prochaine. Mais tout cela reste à discuter. " Il est déjà certain qu’il y aura davantage qu’un montant de D2 vers la N1 et davantage de montants de D3 vers la D2 au terme de cette saison. Voilà donc le football amateur belge prêt à prendre un nouveau tournant important de son histoire.

Terrain: 60m de largeur au lieu de 64

Cette nouvelle D1 francophone exigera toujours une licence. Mais une licence "allégée" par rapport à ce qu’exige la Nationale 1 actuelle. Le Conseil Supérieur a assoupli certains critères comme celui concernant les dimensions de la pelouse. Sa largeur repasse à 60 mètres au lieu de 64 pour l’actuelle N1. Une dimension qui correspond aux critères demandés pour obtenir la licence D2-D3.

L’autre assouplissement porte sur l’éclairage. Désormais, seuls les clubs souhaitant disputer leurs rencontres à domicile en soirée devront respecter les normes imposées en N1. C’est 200 lux la première année et 300 à partir de la deuxième saison à cet échelon. Ce qui ne change pas, c’est la capacité du stade (minimum 1 000 places dont 150 assises) et l’obligation d’employer cinq joueurs sous contrat de sportifs rémunéré (pro ou semi-pro). Pour Rochefort et Meux, la Nationale 1 n’est donc plus inaccessible.

À Meux, la création de cette division 1 francophone ouvre de nouvelles perspectives pour un club qui n’avait jusqu’ici aucune chance de satisfaire aux critères de licence. "Comme beaucoup d’autres clubs, on était surtout coincé par cette règle de largeur de terrain, rappelle le président Philippe Dubail. Pour l’agrandir, cela aurait demandé de lourds et gros travaux. Ici, c’est vrai qu’il n’y a plus rien d’insurmontable. 150 places assises, cela nous arrange aussi. On peut réaménager notre tribune latérale. Quant à l’éclairage, il sera bientôt conforme. Actuellement à 150 lux, on a monté un dossier pour équiper tout le site avec du 300 lux. Par contre, administrativement, une éventuelle montée, cela demande du boulot. On n’y est pas encore et on ne sollicitera la licence qu’après accord de l’ensemble du comité de Meux."

Philippe Dubail a assisté aux différentes réunions de l’ACFF et confirme qu’on partirait sur un championnat à douze équipes en N1, avec play-off pour la montée et la descente. "Le nombre de montants n’est par contre pas encore établi, cela dépendra aussi des descendants francophones en fin de saison. On risque de commencer la saison sans trop savoir quoi."