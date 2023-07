Beach volley: un départ encourageant pour le championnat provincial

"Pour une première, on peut être contents. Je m’attendais à une participation plus faible, avoue Michel Hourlay. Et les jeunes étaient satisfaits de leur journée, ayant eu un temps de jeu suffisant. À Guibertin, on avait une poule mixte de quatre équipes en U18 et une seconde avec trois duos U16 et un U14, tous masculins." Le dimanche, les terrains tellinois ont accueilli trois teams U18 (2 filles et 1 garçons) et quatre U16 (3 filles et 1 garçons). "Seuls deux équipes auront fait les deux étapes. Les vacances, la localisation, tout cela peut l’expliquer, ajoute le dirigeant provincial. Dans les deux cas, on avait l’avantage de bénéficier d’installations déjà prêtes, les clubs organisant chacun un week-end beach chez eux."