Balle pelote: Purnode assoiffé après un arrêt de trois semaines

Après trois défaites d’affilée et trois semaines sans jouer, les "Brasseurs" reprendront dans l’expectative, d’autant que leur frappeur Vincent Macor sera retenu par une fête familiale. "On n’a pas 36 solutions pour le remplacer, assène Mike Denis. On tentera de limiter la casse, en sauvant l’unité, mais cela s’annonce très compliqué. On doit se remettre en question avant d’enchaîner des rencontres plus abordables."