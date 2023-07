Balle pelote: l'heure de la revanche pour Aisemont

En nationale 2, Aisemont, qui a renoué avec le succès après quatre revers de rang, offre l’hospitalité aux voisins de St-Servais. "On doit confirmer, sur notre ballodrome, et surtout engranger les deux points, pour nous mettre à l’abri. On veut prendre notre revanche après la défaite 13-11 de l’aller", confie Raphaël Martin.

Chez les St-Servaitois, on semble avoir choisi de se battre jusqu’au bout pour le maintien, malgré la cascade de départs. "J’ai décidé de prolonger à St-Servais, lance Marc Everaerts. Je pense qu’il est plus intéressant de rester encore en N2, même si on sait que ce sera compliqué. Aussi, même sans Manu Scaillet, en vacances, on ne s’alignera pas en victimes consentantes."

Dimanche, Aisemont se déplacera à Sirault, avec le point comme objectif, tandis que St-Servais recevra Kastel.

Après les revers à Presgaux et Villers-le-Gambon, Mont-Gauthier a cédé le leadership à Fontaine, qui vise un retour dans l’antichambre de l’élite. Après avoir rendu visite à Senzeilles hier, les Rochefortois reçoivent Planois ce samedi. "On ne joue pas très bien pour le moment, reconnaît Benoît Halin. On commet trop d’erreurs sur le tamis. Il faut admettre que les nouvelles balles, plutôt ovales, ne facilitent pas la tâche des livreurs et des frappeurs. Après 2 sur 6, on se doit de réagir. Car, s’il n’y a pas péril en la demeure, on doit malgré tout regarder derrière nous. Il est temps de renouer avec la victoire, si on veut éviter les barrages."

Les Rochefortois retrouveront leur équipe type, avec le retour de Marion au fond. "Après avoir été victime d’une déchirure au mollet, je vais tenter de reprendre ma place au grand milieu", annonce Benoît.

Mont-Gauthier devra hausser le ton sur le rectangle, face à des Biesmois qui viennent de signer un 6 sur 6 et retrouveront Benjamin Haubruge.

Dans le bas du classement, on suivra également le duel entre Presgaux et Villers-le-Gambon. Des Villersois qui restent sur trois succès de rang.