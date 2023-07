Et il a réservé une fameuse affiche aux messieurs de Namur, une des 32 équipes de N1 et N2 à s’être inscrites. Les troupes de Pierre Henry devront en effet disputer un des quatre matchs du tour préliminaire (prévu le week-end des 26 et 27 août). Et pas face à n’importe quel adversaire. "Cette équipe d’Anvers, qui évolue en N1, fait partie du Top 10 belge et serait d’ailleurs bien capable de battre des formations de Ligue A, évoque le coach namurois. Elle aligne notamment l’ex-passeur de Haasrode-Leuven, ainsi qu’un des meilleurs opposites de la division. Sportivement, on tentera de faire bonne figure. Mais pour le club, c’est chouette, d’accueillir un tel match de gala. On compte mettre les petits plats dans les grands, pour donner un beau coup de projecteur sur notre section de volley masculin. Ce sera sûrement le dimanche 27, la salle n’étant pas disponible la veille. Nous, nous irons participer à un tournoi à Bruxelles, ce jour-là." S’ils venaient à créer l’exploit, les Namurois iraient ensuite (2-3/09) chez la N1 de Wevelgem, puis recevraient le gagnant de Hofstade - Berg-op-Wijgmaal.

Les dames du club ont, de leur côté, hérité d’un déplacement à Lint, dont l’équipe termina 11e du dernier exercice en N1 et sera donc, aussi, adversaire des filles de Dominique Colin en championnat. "Ce sera un bon petit test pour nous", confie le coach, qui améliore son swing sous le soleil espagnol. Et espère pouvoir disputer ce match le dimanche 3 septembre, ayant programmé un amical contre Amsterdam la veille, à Bouge.

Son collègue Sacha Koulberg vivra, lui, son premier match officiel à la tête des "Coutelières" à l’occasion de la venue de Chaumont (N2 aussi), en ouverture de cette épreuve. Un duel qui sera déjà celui des retrouvailles pour les ex-Brabançonnes Marjorie Germain et Hélène Ledoux, deux des trois recrues gembloutoises (avec Éliane Quoirin, de retour de Basècles). "Notre noyau est au complet, mais je dois encore apprendre à les connaître, n’ayant pu les voir qu’à trois reprises avant la fin des entraînements. Tout comme les adversaires de notre division, d’ailleurs. Car c’est la première fois que je vais œuvrer à ce niveau", confie le coach bruxellois, qui fit carrière, pendant plus de trente ans, sur les bancs de l’élite belge (Oudegem, Dauphines, Waremme…) "La saison dernière, cela s’est mal passé à Anvers, en N1. J’ai eu des propositions à gauche et à droite, dont un appel de la présidente de Gembloux, que je connaissais de nom. On s’est rencontré et son discours m’a convaincu", explique celui qui a également repris le coaching de la N2 messieurs de Bruxelles Est, depuis. "J’avais rentré ma candidature pour le poste de directeur technique de la FVWB, pour la deuxième fois. Je n’ai pas été repris, comme les deux autres postulants. J’avais donc encore du temps libre pour le volley, qui n’est plus mon métier, mais reste ma passion."

Au stade suivant (9-10 septembre), Namur accueillerait, en cas de qualification, un des deux "meilleurs perdants", tandis que Gembloux affronterait, toujours à domicile, le gagnant du duel entre Waremme et Stekene.