Entraîneur : Arnaud Poels.

Arrivées : Doré Fumba (Afrique), Giovani Militelo (Profondeville), Brandon Dominé (Haversin), Nicolas Neerickx (Eghezée), Jean-Luc Ravignat (FCO Namur), Lucas Custinne (reprise).

Départs : Romain Brouir (Grand-Leez), Marty Labar (FCO Namur), Julien Khali (Lustin).

Bioul

Entraîneur : Grégory Dejaiffe.

Arrivées : Théo Servais et Hugo Lecoyer (Surice), Tom Herpers, (RAAL), Jean-Luc Fabry et Jérémy Conti, Yassin Tabi (Auvelais), Sandro Mirante (Courcelles), Boubou N'Diaye (Dinantaise), Tom Graulus et Arthur Lejeune (Biesme), Maxime Wauthy et Antoine Vanderwald (Biesme B), Diégo Genard (Malonne), Julien Fabris (FCO Namur), Bastien Devos (J. Tamines).

Départs : Arthur Lincé, Axel Dache et William Edebouw (Profondeville), Christopher Saucez (arrêt), Alexis Descarpentries (Biesme), Maxime Delcourt, Alexandre Delcourt, Dorian Jadoul, Xavier Helson (Flavion-Morialmé), Florian Igot (Dinantaise), Manu Jacquet et Nicolas Léonard (Denée).

Gedinne

Entraîneur : Olivier Cornet.

Arrivées : néant.

Départ : Henry Grimonprez (Houyet).

Haversin

Entraîneur : Julien Marchal.

Arrivées : Cyril Lavis et Robin Merland (Miécret), Guillaume Wéber (Rendeux), Basile Petit (Dinant), Gabriel Zielenec (U19 Ciney), Jérémy Fiévet (Aye), Léo Robert (Sinsin).

Départs : Brandon Dominé (Assesse), Xavier Gérard, Jonas Tricnaux, Benjamin Grandjean et Bastien Turmine (Lustin), Antonio Pellegrino (Petit-Waret), Aurélien Leclercq et Abdouramane Koné (Dinantaise), Maxime Piraux (Condrusien), Antoine Struvay, Maxence Mohimont et Hugo Thonon (Chevetogne), Julien Solot (Havelange).

Havelange

Entraîneur : Yves Kostic.

Arrivées : Julien Solot (Haversin), Arthur Hochs, Lionel Sanzot, Louca Lapopolo (Ciney B), Hugo Verdeels (Miécret), Maxime Weibel (Schaltin), Julien Depaye (Anseremme), Martin Mailleux, Maxime Devogelaere (Chevetogne).

Départ : Antoine Sadzot (Houyet).

Malonne

Entraîneur : Frédéric Quandt.

Arrivées : Noah Lescart, Hadrien Quandt, Alexandre Hennaux (J. Tamines), Romain Lassoie (Spy), Loïc Perpete (Profondeville), Lucas Gibaldi (Ligny), Hugo Quandt (Bossière-Gembloux), Jolan Decamp (Morlanwelz), Maxence Libouton (reprise).

Départs : Emile Seutin et Nathan Craps (Loyers), Maxime Makuenga (Dinant), Diégo Genard (Bioul), Romain Chapelle (?), Romain Dupuis (?), Sami Timsonet (?)

Onhaye B

Entraîneur : Arnaud Strulens.

Arrivée : François Badgi.

Départs : Noa Marchal (Anhée), Quentin Mathieu, Jordan Plaquette, Gabin Berthe (Hastière), Jamy Becquet (Houyet).

Pesche

Entraîneur : Benoît Thiry.

Arrivées : Gontran Pierre, Mathieu Depotter (Nismes), Guylian Delchambre, Thomas et Nicolas Brasseur, Thomas Nicolas, Nicolas Trufin (Couvin-Mariembourg B), Thomas Gobeaux (reprise), Valentin Callens (Frontières).

Départs : Rémy Dupont (Froidchapelle), Gillain Gravier, Damien Baudaux et François Nicolas (Petigny), Fabian Draise (Surice), Geoffrey Peternelli (Nismes), Valentin Ernest (Rance), Pierre Durieux (Baileux).

Petigny

Entraîneur : Sébastien Marée.

Arrivées : Simon Vanlerberghe, Simon Meurant, Maxime Galante, Maël Chartier, Tom Sobry (Couvin-Mariembourg), Gillain Gravier, Damien Baudaux, François Nicolas (Pesche), Bareck Bendaha (Nismes), Melvin Pétrisot (Beaumont), Smain Belkessa (Revin), Mathieu Sobry (Forges).

Départs : Yohann Ducoeur, Loris Barbier (Froidchapelle), Logan Maistriaux, Arnaud Somme, Christian Bellenger (Nismes), Geoffrey Nicolas (Spy).

Pondrôme

Entraîneur : Pierre Devuyst.

Arrivées : Tristan Colin (Lustin), Tom Marlair (Beauraing), Antoine Rouard (Houyet), Florian Tricnaux (Bièvre), Augustin Devos (Hastière), Antoine Rouard (reprise).

Départs : Renaud Antoine (arrêt), Féliex Baudouin (Beauraing), Bryan Marchal (Vencimont).

Profondeville

Entraîneur : Eric Suray.

Arrivées : Axel Dache, Arthur Lincé, William Edebouw (Bioul), Cyril Lambert (Biesme).

Départs : Giovanni Militello (Assesse), Damien Bodartr, Adrien Folens, Thomas Badoux, Loïc Perpète (arrêt).

Schaltin

Entraîneur : Miguel Fereira.

Arrivées : Maxime Perilleux, Guillaume Melery, Colin Horion et Roméo Vanderveeren (Evelette-Jallet), Thibaut De Meulder (Ciney B).

Départs : Thibaut Dubois (Condrusien B), Maxime Weibel (Havelange).

Surice

Entraîneur : Pierre Guérit.

Arrivées : Fabian Draise (Pesche), Lucas Doydenb et Ilhan Ciftci (Couvin-Mariembourg B), Guillaume Dubuc (Nismes), Barnabé Paquay (Courcelles).

Départs : Antonin Collinet (Flavion-Morialmé B), Pierre Van Stechelman (arrêt), Théo Servais, Hugo Lecoyer (Bioul).

Tarcienne

Entraîneur : Michele Amadoro.

Arrivées : Anthony Porson, Yanis Bachiri, Quentin Baurant, Jordy Kamba (Anderlues), Andy Devroye (Loyers), Loris Ernest, Robby Latini (Flavion), Osman Kizilay (Futsaal), Maximilien Paulus (Collège), Thibaut Cenci (Gerpinnes), Louka Brigano (Et. Tamines), Alessio Renga (Spy).

Départ : Guillaume Deghorain (Flavion-Morialmé).

Thy-le-Château

Entraîneur : Manu Kaye.

Arrivées : Ethan Porson (Couvin-Mariembourg), Allan Squevin, Youri Leleux (Flavion), Julien Charlier (J. Tamines), François Baelden (Nalinnes), Thomas Debels (reprise).

Départs : Loïc Jouay, Audric Hubeau et Corentin Kaye (arrêt), Sammy Bailey (?), Benjamin De Roo et Gianni Muscas (P4), Esteban Senechal (Tamines B).

Vencimont

Entraîneur : Fabian Zimmer.

Arrivées : Lukas Mont, Clément Rolin, Baptiste Goblet (Beauraing), Olivier Simon (Rienne), Pierre Zimmer (Jodoigne), Romain Migeotte (Houyet), Maxime Tricot (Couvin-Mariembourg), Bryan Marchal (Pondrôme).

Départs : Lucas Romnée (Rochefort), Gabriel et Romain Tonneau (Wellin).