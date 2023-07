Les jeunes de Mont-Gauthier défieront Tourpes

La finale de la Coupe de Belgique de régionale 2 opposera, ce dimanche, à 13 h, Mont-Gauthier à Tourpes, sur le ballodrome de l’Abbaye de Floreffe. La lutte sera placée sous le signe de la jeunesse, les deux formations privilégiant avec succès l’écolage de leurs ouailles. Encadrés par les chevronnés Sylvain Badet et Steven Soquette, les Rochefortois alignent quatre cadets et un minime. Ils ont déjà prouvé leurs qualités et leur puissance en menant la danse en championnat, parmi les seniors de la régionale 2 Dinamo. "Les minimes hennuyers, coachés par l’ex-N1 Guy Leturc, s’appuient également sur de bons livreurs et frappeurs, observe le mentor rochefortois, Steven Soquette. Au fil des saisons, nous avons eu l’occasion de les affronter en finale du championnat de Belgique. Je m’attends à du 50/50, avec toutefois l’avantage de la force, étant deux ans plus âgés. Dommage d’avoir programmé cette finale en concurrence avec la lutte de N1 entre Mont-Gauthier et Thieulain. N’aurait-on pas dû protéger la journée ?".