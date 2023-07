Rendez-vous incontournable depuis quelques années, où la météo est souvent généreuse, le départ commun de la Corrida de Haut-Bois, organisée à Gesves, est prévu à 20h pour le 5 et le 10 kilomètres ce vendredi soir. www.goaltiming.be

Jogging et Trail de l’Hermeton à Romedenne

Dans le cadre des festivités locales, le Jogging et Trail de l’Hermeton reprend ses droits ce samedi. Dès 10 h, place aux traileurs avec un 33 kilomètres au menu. À 11 h, le jogging de 14 kilomètres attend les participants, avant, à 12 h, celui de 6 kilomètres.

www.goaltiming.be

Trail de l’Hileau à Sivry

Samedi, du côté de Beauraing, et plus précisément Sivry, les traileurs ont programmé le Trail de l’Hileau. La plus longue distance de 27 kilomètres lance les festivités à 12 h 30. À 14h et puis 14 h 30, place ensuite au 11 et au 6 kilomètres.

www.ultratiming.be

La RUS Pesche Run

Initialement prévue samedi, la manche du Mémorial Delobbe à Pesche a été déplacée à dimanche matin. Elle se déroulera depuis le terrain de football de la RUS Pesche (rue Carrière du parrain) sur des distances de 5 et 10 km (départ commun à 11 h).

www.goaltiming.be