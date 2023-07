Trail: Vitafun a fait escale à Sambreville, sur des parcours agréables

À la recherche d’épreuves moins populaires, mais aux parcours agréables, le néerlandophone Germer Cardon boucla le 27 kilomètres avec près d’une minute d’avance sur Thomas Perin. "Le parcours est très agréable, avec un bon mélange entre l’asphalte, la forêt, les graviers, les vallées et les montées. Habituellement, je commence vite et personne ne me suit. Mais ici, mes concurrents restaient sur mes talons. Ce n’est que vers le 4e kilomètre que j’ai profité de la première ascension pour faire la différence, en prenant quelques risques tout de même", précisait-il. Après deux participations sur le 16 kilomètres, Nathalie Pondeville se lançait, avec succès, sur la plus longue distance. "Le parcours est très bien, avec une jolie portion aux abords du Château. Cela prouve qu’il y a moyen de faire de beaux trails à Sambreville", commentait la gagnante.

Sur le 15 kilomètres, le travail de vitesse paya pour Steve Coppin, deux minutes plus rapide que Simon Reman. "Après une semaine avec beaucoup de volume, en préparation pour le Trail de Valmorel, l’objectif était de faire un peu de vitesse. Je me suis vite retrouvé seul en tête, mais au 7e kilomètre, je me suis fait rattraper, ce qui m’a mis un petit coup de boost. J’ai accéléré pour terminer à un bon rythme, en me méfiant des concurrents alignés sur d’autres distances", racontait-il. Chez les filles, la victoire est revenue à Louise Bodart.

Le parcours de 12 kilomètres a été remporté par Grégoire Tilmant, devant Ande De Paepe et Jérémy Duchesne. Delphine Charlot a vécu un véritable "Calvaire", du nom de la dernière difficulté du parcours, mais est tout de même parvenue à franchir la ligne avant ses adversaires. "Je ne suis pas traileuse et je travaille ma vitesse sur piste. Je me suis donc accrochée comme je le pouvais dans les côtes, et notamment dans la dernière, qui porte décidément bien son nom", s’amusait l’athlète de l’UAC.

La plus petite distance proposée, d’un peu plus de quatre kilomètres, a permis à Valentin Grégoire et Amélie China, d’ajouter une victoire à leur palmarès.

Classements

27 km: hommes: 1. Cardon Germer 2:09:23, 2. Perin Thomas 2:10:07, 3. Dessy Antoine 2:11:39, 4. Demily Johann 2:12:25, 5. Dejace Patrick 2:12:58 ; femmes: 30. Pondeville Nathalie 2:48:38, 32. Dams Christine 3:06:07, 33. Warin Patricia 3:06:07, 35. Houdart Myriam 3:06:28, 37. Sohy Delphine 3:08:06.

15,3 km: hommes: 1. Coppin Steve 1:07:09, 2. Reman Simon 1:09:12, 3. Spinnael Steve 1:10:58, 4. Van Der Putten Hervé 1:11:39, 5. Vinchent Olivier 1:11:52 ; femmes: 29. Bodart Louise 1:26:30, 43. Devillers Sophie 1:36:25, 46. Clerebaut Elodie 1:37:57, 47. Lovqvist Viktoria 1:37:58, 55. Klopotowska Klaudia 1:42:06.

12,2 km: hommes: 1. Tilmant Gregoire 52: 59, 2. De Paepe Andy 55: 18, 3. Duchesne Jeremy 56: 42, 4. Poncelet Frederic 1:01:35, 5. Scaillet Vincent 1:08:03 ; femmes: 13. Charlot Delphine 1:15:15, 14. Soxhlet Naomi 1:15:20, 17. Charue Sylvie 1:16:41, 24. Potier Isabelle 1:20:03, 25. Burnay Julie 1:20:25.

4,1 km: hommes: 1. Gregoire Valentin 17:09, 2. Culot Jean-Marc 19:45, 3. Boursoit Stephane 19:47, 4. Gilbert William 20:58, 5. Somville Sebastien 22:36 ; femmes: 7. China Amelie 24: 12, 11. Barbier Clemence 27:19, 12. Robert Lily 27:21, 14. Sovet Manon 27:48, 15. China Lucie 28:14.