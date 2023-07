UR Namur

Entraîneur: Cédric Fauré.

Arrivées: Loïc Besson et Florian Gendebien (RFC Liège), Adel Sbaa (Union Rochefortoise), Damien Herman, Bryan Api-Kindanda, Yady Bangoura (RAAL La Louvière), George Angel Alalabang (Visé), Félix Chenkam (Viveiro).

Départs: Xavier Toussaint, Yohan Prévot, Frédérick Rosmolen, Alexandre Eloy et Michael Olojede (Évelette-Jallet), Tristan Valcke (Manage), Dieudonné Lwangi (Tubize-Braine), Qendrim Bakija (Stockay), Erdem Erdogan (Tamines).

D2 ACFF

Meux

Entraîneur: Laurent Gomez.

Arrivées: Lucien Gauchet (Aische), Ethan Adam (Gosselies), Matteo Renzulli (Seraing).

Départs: Deli Bajraktari (Loyers), Clément Moors (Meux B).

Rochefort

Entraîneur: Jeffrey Rentmeister.

Arrivées: Luka Micha (Marloie), Gaëtan Gall (Onhaye), Grégory Perseo, Thomas Englebert (Visé), Eduardo Gasparoto (Meix-devant-Virton), Bruno Boudry (Canach, G.-D. Luxembourg), Corentin Fiore (RAAL La Louvière), Nathan Gosselain (Verlaine), Lenny Lorreyn (RFC Liège).

Départs: Simon Marrazza (Ciney), Thibault Monmart (Warnant), Maxime Lambert (Marloie), Arnaud Bouche, Valentin Thomas (Habay-la-Neuve), Jérôme Bertrand (Wanze-Bas/Oha).

D3 ACFF

Aische

Entraîneur: Jérôme Patris

Arrivées: Alexandre Wauquaire (Grand-Leez), Audric Jorand (Spy), Recep Thuran, Stiven Zalli (Durbuy), Jessy Galvez Lopez (Rebecq), Michal Niewinski (Monceau), Ugo Becquevort et Guiliano Mariano (Tamines), Brian Mangunza (Pays Vert Ostiches-Ath), Ethan Beersaerts (Grez-Doiceau).

Départs: Antoine Dils (Condrusien B), Bryan Michels (Ciney), Simon Javaux (Waremme), Nicolas Grégoire (Rebecq), Lucien Gauchet (Meux), Wim Dury (Gosselies), Laurent Dethier (Jodoigne), Vincent Rousseau (Rebecq).

Arquet

Entraîneur: Denis Sulejman.

Arrivées: Giresse Mwemwe (Tamines), King-David Akandja (Dinant), Arthur Delmarcelle (Liège), Yedidia Vuzu (reprise), Bilel Benothman (Herstal).

Départs: Jonathan Labeau (Temploux), Alexandre Verdel et Rony Mpia Massa (?), Romain Lecomte (arrêt), Victor Pierrard (Leuze), Dorian Avci (FCO Namur).

Ciney

Entraîneur: Manu Rousselle

Arrivées: Édouard Dehon, Vincent Gaziaux (Marloie), Simon Marrazza (Rochefort), Bryan Michels (Aische), Jonathan Fondaire (Aywaille), Arthur Poncelet (Onhaye).

Départs: Vittorio Villano (Morlanwelz), Benjamin Kersten (Union Rochefortoise B), Aliou Diallo (Lustin), Émelin Henrotaux (?), Nicolas Jadot (Marloie), Victor Lambrechts, Lenny Jottard (Condrusien), Alexis Martinez (Chevetogne), Leutrim Pajaziti (?), Lucas Audran (?), Jérémy Beck (Philippeville).

Couvin-Mariembourg

Arrivées: Guillaume Derenne (Nismes), Yael Yedoh (Nismes), Yann Yedoh (Ransart), Nassim Chamkha (Biesme), Nabil Ghazi (Nismes), Anthony Sacchetti (Roselies), Anthony Bongiovanni (Andenne), Vicent Ravyedts (PAC Buzet), Yasin Caliskan (Nismes), Renzo Furgiuele (Farciennes), Adel Nait Seghir (Nismes), John Ese (France), Walid Aboulaich El Ouali (réserve Olympic), Matteo Lenoir (Nalinnes), Filippo Scivoli (Gosselies), William Kouakou (Luxembourg), Djo Mvibulu (République tchèque), Zinedine Moussaoui (U23 Olympic), Erwan Mazlout

Départs: Guela Davrichov (Gosselies), Patrick Pratz, Romain Wackers et Nicolas Deppe (Biesme), Quentin Deppe (Huy), Corentin Delpire, Thibaud Hallaert et Vincent Eugène (Nismes), Maël Chartier, Tom Sobry et Maxime Galante (Petigny-Frasnes), Romain Pérot (Erpion), Lucas Magotteaux (Monceau), Tristan Gillis (Onhaye), Julien Murrone, Théo Duchene (Spy).

Tamines

Entraîneur: Saïd Khalifa (Hornu).

Arrivées: Andry Hanicq (Gilly), Samuel Campitelli (Braine), Guido Cagnina (Ransart), Erdem Erdogan (Namur), Sean Dubois (Francs Borains), Mehdi Gourad (Hornu), Alan Luvovadio (Gosselies), Alpha Ndiaye (Montignies), Vinicius Pereira (?), Yanis Haddouf (La Louvière), Andrei Dragomir (Bucarest), Younes Bakkioui (Olympic).

Départs: Petar Bojovic (Evelette-Jallet), Julien Charlier (Thy-le-Château), Robin Leemans (Biesme), Ugo Becquevort et Giuliano Mariano (Aische), Renato Aromatario (Montignies), Giresse Mwemwe (Arquet), Valentin Lamort (Nismes), Ismaël Boudar (Jodoigne), Gauthier Piret (Grand-Leez), Tevin Kabeya (Perwez), Aron Katuma (?).

Onhaye

Entraîneur: Lionel Brouwaeys.

Arrivées: Maxime Afflisio (reprise), Tristan Gillis (Couvin/Mariembourg).

Départs: Gaëtan Gall (Rochefort), Arthur Poncelet (Ciney), Adel Bouterbiat (Monceau), Bastien Delplank (arrêt).