Les jeunes "Gadis" prêts pour franchir un palier

Outre l’équipe fanion, qui milite dans l’antichambre de l’élite, Aisemont aligne trois autres formations, dont une en régionale 2, dans la région Sambre-Dyle. Un cinq composé de jeunes, mais qui jouent les premiers rôles. " Depuis leurs débuts en pupilles, ces gamins âgés de 16 à 18 ans ont grandi ensemble, avoue Pierre Denis. Ils ont poursuivi leur apprentissage, en minimes et en cadets à Planois, un cercle avec lequel nous collaborons. Hugo Denis, Arthur Milis, Louis Hudzik, Loan Sacré et Baptiste Benoit, qui évoluent toujours en cadets, progressent particulièrement bien et survolent le championnat en R2 en compagnie du leader, Nil St-Vincent. Les Brabançons alignent de vieux briscards, qui pourraient se maintenir en promotion. À l’aller, on aurait mérité le point. Lors de la première journée, nous avons été battus par St-Denis, mais nous avons pris notre revanche au retour. Ce sont les deux seules défaites concédées. Les gamins ont aussi signé cinq succès à trois points. Il est temps qu’ils grimpent en R1, car ils n’apprennent plus rien. Ils doivent retrouver de l’opposition pour continuer à grandir."