Jogging: Dethier, la meilleure des "Coccinelles"

L’athlète de l’Arch, Sophie Aerts, a rapidement pris la première place chez les dames, pour ne jamais se faire rattraper. Trois minutes la séparaient de sa première concurrente, Amandine Anglade. Virginie Grégoire a complété le podium. "Le parcours était pratiquement exclusivement dans les bois et sur des chemins de terre. Il est très beau, mais aussi difficile et technique. Il est important de bien gérer sa course, sur ce genre de parcours, ce que je suis parvenu à faire, pour ne jamais être rattrapée", racontait l’Archère, qui habite dans le coin.

Malade, et pas certain de pouvoir donner le meilleur de lui-même, Julien Dethier s’est tout de même montré le plus efficace sur le 12 kilomètres. Il signa un 5e succès sur ce Challenge, en devançant Julien Charlier et Laurent Maes. "Après six kilomètres en légère descente constante, le parcours se corsait sur la deuxième portion, tout cela sur de beaux chemins sur lesquels il est possible de courir vite. Nous sommes partis en peloton sur les 500 premiers mètres, avant que je ne place une accélération. Je me suis retourné après un gros kilomètre, pour évaluer la situation, et j’ai remarqué que Laurent était sur mes pas. Afin de me concentrer sur ma course, je me suis donné au maximum, sans plus jamais me retourner et en croisant les doigts pour ne pas être rattrapé", confiait-il.

Chez les dames, sur cette même distance, Sara Lebon intégra le top 20 du scratch (18e) et termina devant Rebecca Dubois et Maureen Lecomte.

La prochaine escale du Challenge dans la province est prévue le 15 août, avec le jogging du Plateau de Frisée, à Schaltin.

Classements

6 km: hommes: 1. Havenne Antoine 22:39, 2. Pierard Thibault 22:48, 3. Suray Theo 22:51, 4. Billa-Garcia Samuel 24: 06, 5. Pousseur Guillaume 24: 08 ; femmes: 16. Aerts Sophie 27: 54, 33. Anglade Amandine 30: 52, 42. Gregoire Virginie 31: 40, 47. Frison Klara 32: 18, 57. Danloy Alison 34: 21.

12,2 km: hommes: 1. Dethier Julien 45: 56, 2. Charlier Julien 47: 46, 3. Maes Laurent 47: 58, 4. Florkin-Dans Gilles 48: 37, 5. Astolfi Damien 49: 46 ; femmes: 18. Lebon Sara 56: 06, 27. Dubois Rebecca 57: 08, 53. Lecomte Maureen 1:04:02, 57. Barthelemy Magali 1:04:57, 59. Fourneaux Alice 1:05:07.