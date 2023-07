Grosse affluence au triathlon du Moulin de Boiron

La distance sprint, qui combine 750 mètres de natation, 23 bornes de vélo et 5 kilomètres de course à pied, a été remportée par une équipe. Samuel Willemart, Thomas Nennen et Nino Braet se sont relayés tout au long des trois épreuves, pour finalement rallier la ligne d’arrivée avant le premier homme, notamment grâce à un "gros" vélo. Après sa 22e place lors des Championnats d’Europe Xterra, sa 4e place au Namuraid et sa 3e sur le semi de l’Openlakes Champagne, Joachim Libois enchaîne les compétitions. À la recherche d’un peu de rythme, sans avoir réellement préparé cette épreuve, il s’est rassuré sur sa force du moment et s’est imposé avec près de quatre minutes d’avance. Chez les dames, Stéphanie Louppe a intégré le top 10 du classement scratch et bouclé l’épreuve près de treize minutes avant sa première concurrente.

L’épreuve la plus populaire du week-end était le "DO", avec 369 concurrents sur les 1007 ayant fait le déplacement, courses adultes et jeunes confondues. Le triathlète de Malines, affilié au club SP&O, Dieter Comhair, a devancé le Luxembourgeois, pourtant en forme ces dernières semaines, Antoine Waltzing. Après une première expérience sur duathlon avec son club français la semaine dernière, Jeanne Dupont a fièrement porté les couleurs du 3T ce week-end en l’emportant aisément sur sa distance de prédilection. Elle cumule les succès depuis quelques années, que ce soit sur les trails, son premier amour, ou sur les triathlons, où elle fait de plus en plus parler d’elle.

Sur la plus longue distance proposée, avec 1900 mètres de natation, 81 kilomètres de vélo et 21 à pied, la victoire est revenue à un athlète du TriB. Le deal était simple: ils pouvaient participer, à condition de trouver un bénévole pour se faire remplacer, le temps de l’épreuve. C’est ce qu’a fait Firmin Masset. Cinquième à la sortie de la natation, il est revenu sur la tête de course et partagé le premier tour avec Julien Hastir. Au 50e kilomètre, il prit la poudre d’escampette mais se fit ensuite rattraper par Damien Fasquel. Il fallut attendre le 7e kilomètre de la course à pied pour voir Firmin reprendre la pole position et ne plus la lâcher. Chez les dames, l’athlète de Visée, Stéphanie Ortmans, en pleine préparation pour le triathlon de l’Alpe d’Huez, s’est imposée avec 7 minutes d’avance sur son amie, Clarisse Wagelmans. Firmin et Stéphanie deviennent également champions francophones de la distance.

Les résultats

Sprint: hommes: 1. Libois Joachim 1:11:25, 2. Van Waetermeulen Yanis 1:15:14, 3. Clément François 1:15:14, 4. Lissoir Colin 1:18:29, 5. Bormann Nicolas 01:18:31 ; femmes: 10. Louppe Stéphanie 1:20:59, 63. Himpe Karen 1:33:56, 72. Van Driessche Fanny 1:35:11, 75. Molinghen Laurie 1:35:46, 81. Lacroix Marie 1:37:05.

Relais sprint: 1. Willemart Samuel/Nennen Thomas/Braet Nino 1:06:41, 18. Permentier Yann/Colaux Aurélien/Collin Maxence 1:22:50, 25. Vandercam Achille/Branco Tiago/Gilson Sam 1:25:27, 32. Gilson Téo/Waha Victor/Brousmiche Joshua 1:28:18, 35. Georges Adelin/Masset Noé 1:28:58,

DO: hommes: 1. Comhair Dieter 1:55:07, 2. Waltzing Antoine 1:59:59, 3. Oldenhove Martin 2:01:28, 4. Rosu Michael 2:01:44, 5. Douglas Jack 2:02:56 ; femmes: 32. Dupont Jeanne 2:19:59, 47. Renotte Morgane 2:23:39, 81. Docquir Liana 2:30:51, 91. Engels Marie 2:32:47, 111. Theate Françoise 2:34:57.

Relais du DO: 13. Georges Léa/Surahy Augustin/Georges Benoit 2:12:57 ; 17. Leonard Simbad/Masset Titouan/Willemart Francois 2:13:46, 26. Nordier Ludovic/Da Costa Nicolas/2:18:09, 30. Destrée Bastien/Polet Arthur/Ozyurt Ilhan 2:19:10, 57. Herman Andries/Deyck Romy 2:26:00.

Semi: hommes: 2. Masset Firmin 4:14:37, 3. Fasquel Damien 4:19:38, 4. De Rijdt Thibault 4:22:09, 5. Hastir Julien 4:23:22, 6. Guilmin Thomas 4:27:23 ; femmes: 39. Ortmans Stéphanie 5:08:13, 49. Wagelmans Clarisse 5:15:10, 63. Ruban Sophie 5:22:46, 68. Calicis Chloé 5:28:08, 69. Counet Anne 5:30:18

Relais du semi: 1. Brasseur Adrien/JeanBaptiste Laurent/André Mathieu 4:13:50, 12. Lambert Rémi/Martin Zoran/Pailliot Mathieu 4:40:08, 29. Charlet Dimitri/Tournay Jean Philippe/Henin Loic 4:55:11, 34. Collin Henri/Walckiers Antonin/De Cocq Julien 5:00:41, 35. Ponthière Bertrand/Ponthière Jean/Dardenne Gilles 5:02:54.