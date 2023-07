Entraîneur: Éric Jonckers.

Arrivées: Axel Becker (Gedinne B), Noa Marchal (Onhaye B), Jonathan Kilewuka (Malonne), Beyma Camara (Fernelmont), François Weynant (Dinant), Gabin Léonard (Anhée B), Basile Antoine (U19 Anhée).

Départ: Luis Santos (Dinant B).

Beauraing

Entraîneur: Stéphane Toupet

Arrivées: Cyril Gorge (reprise), Tristan Pires (reprise), Felix Baudoin (Pondrôme), Alessandro Ferreira (U19 Onhaye). Stéphane Toupet intégrera aussi plusieurs U17 qui évoluaient en inter-provinciaux la saison dernière.

Départs: Julien Cordioli (Nismes), Matéo Auspert (Huy).

Biesme

Entraîneur: Olivier Defresne

Arrivées: Patrick Pratz, Romain Wackers, Nicolas Deppe (Couvin-Mariembourg), Alexis Descarpentries (Bioul), Robin Leemans (Tamines). Biesme est toujours à la recherche d’un 2e gardien pour remplacer Marchand.

Départs: Tom Graulus (Bioul), Louca de Decker (Bouffioulx), Vedran Dumont (Tamines), Nassim Chamka (Couvin-Mariembourg), Nicolas Digiugno, Raphaël Fratacci (FC Gerpinnes), Corentin Marchand (arrêt), Damien Dechamps (Lustin), Francesco Servidio (Courcelles), Christophe François (arrêt).

Bossière-Gembloux

Entraîneur: Michaël Noël.

Arrivées: Noa Charpentier (Ligny), Gilles Decaluwé, Simon Mathot (Bossière-Gembloux B), Jérôme Ginion (Jodoigne), Ermal Ibrahimi (FCO Namur), Dylan Jeanmart (Spy), Nicolas Rossomme (Auvelais).

Départs: Amadou Drame, Louis Jacques (Bossière-Gembloux B), Kevin Lultz (Sauvenière), Thomas Martinez (?), Hugo Quandt (Malonne), Samuel Remacle (Mont-Saint-Guibert), Anael Sabbe (Éghezée).

Chevetogne

Entraîneur: Michaël Desille.

Arrivées: Gilles Hanquet (Gesves), Thomas Fournaux et Alexandre Brebant (Ciney B), Antoine Struvay, Maxence Mohimont et Hugo Thonon (Haversin), Alexis Martinez (Gosselies), Julien Dessart (Marloie), Simon Deville (Clavier). François Duchesne (Clavier) est en test et une décision le concernant sera prise prochainement.

Départs: Florian Dubois (Condrusien), Maxime Servais et Kentin Ergot (Nassogne), Martin Mailleux et Maxime Devogelaere (Havelange), Sébastien Santarossa, Julian Puerta Lopez et Mattieu Duterme (arrêts), Aurélien Evrard (?)

Condrusien

Entraîneur: Damien Trimboli.

Arrivées: Lenny Jottard et Victor Lambrechts (Ciney), Maxime Piraux (Haversin), Florian Dubois (Chevetogne).

Départs: Clément Gillet (Huy), Jordan Chenon (?).

Dinant

Entraîneur: Maxime Laloux.

Arrivées: Aurélien Leclercq, Baptiste Michel, Kone Kone (Haversin), Pablo Richard (Libramont), Simon Pirson (Fernelmont), Arthur Agneli (Gesves), Maxime Makuanga (Malonne), Florent Igot (Bioul), Juan Dujardin (Andenne).

Départs: François Weynant (Anhée), King David Akandja (Arquet).

Evelette-Jallet

Entraîneur: Olivier Cauz.

Arrivées: Deniz Atès, Erdi Kosova (Condrusien), Quentin Becker, Manuel Marquez (Genappe), Petar Bojovic (Tamines), Micheal Olejede, Yohan Prévot, Frédéric Rosmolen, Xavier Toussaint, Redouane Ruth (UR Namur), Rami Benothman (Andenne), Raphaël Angulli (FC Liège), Yakob Meuter (Givry), Vivien Zanzot (Gesves).

Départs: Thomas Delens (Lustin), Maxime Périlleux, Guillaume Méllery, Colin Horion, Roméo Vanderveeren (Schaltin), Diego Montéléone (FCO Namur), Renaud Dethine, Mady Sprimont (Fize-Fontaine), Jean-Bernard Williquet (Petit-Waret), Clément Lenoir (Faulx), Ludovic Winand (?), Amhed Aarab (?).

Fernelmont

Entraîneur: Benjamin Joine.

Arrivées: Vyvian Beguin, Maxence Quevrin (Grand-Leez), Quentin Houart (Rixensart), Sacha Marchal (Wanze), Ioannis Mparsakis (Nannine), Maxence Quevrin (Gd leez), Martin Schurmann (Leuze), Mattéo Stas (Éghezée), Martin Van de Sande (Rhisnes).

Départs: Benjamin Poncin, Erwin Guidon (Rhisnes), Beyma Camara (Anhée), Louie Marrazza (?), Simon Pirson (Dinant), Gary Kulkens (Orp), Kevin Absil (intègre le staff).

Flavion

Entraîneur: Eddy Morue.

Arrivées: Dorian Jadoul, Xavier Helson, Maxime et Alexandre Delcourt (Bioul), Guillaume Deghorain (Tarcienne), Ivo Mamona (Andenne), Augustin Bodart, Matias Dachelet, Mathéo Michiels (Onhaye).

Départs: Loris Ernest (Tarcienne), Allan Squevin (Thy-le-Château).

Grand-Leez

Entraîneur: Dany Verkamer.

Arrivées: Romain Brouir (Assesse), Arthur Depireux (Grand-Leez B), Jordan Fournier (Spy), Gauthier Piret (J. Tamines).

Départs: Vyvian Beguin, Maxence Quevrin (Fernelmont-Hemptinne), Theo Demoulin (football en salle), Renaud Devigne (arrêt), Julien Lefevre (Taviers), Alexandre Wauquaire (Aische).

Loyers

Entraîneur: Jean-François Beguin.

Arrivées: Kevin Sbaa (Fize), Guy Ngéa (Gesves), Nathan Craps (Malonne), Émile Seutin (Malonne), Abdel-Karim Bouyaalan (Durbuy), Déli Bajraktari (Meux).

Départs: Christopher De Geest (arrêt), Artan Rushidi (arrêt), Lionel Longin (Gesves), Andy Devroye (Tarciennes).

Meux B

Entraîneur: Clément Moors.

Arrivée: Noa Bodart (Spy).

Départs: Deart Bajraktari (?), Adrien Mercier (Eghezée) et Mattéo Soffie (Walhain).

Nismes

Entraîneur: Samuel Cabaraux.

Arrivées: Antoine Linares (Villers-sur-Meuse), Logan Maistriaux, Arnaud Somme et Christian Bellenger (Petigny-Frasnes), Luca Jonckheere (U19 Onhaye), Julien Cordioli (Beauraing), Louis Bouvy (Couvin-Mariembourg), Geoffrey Peternelli (Pesche), Matteo Delaire (Philippeville), Steevy Beck (Chimay), Corentin Delpire, Thibaud Hallaert et Vincent Eugène (Couvin-Mariembourg), Valentin Lamort (Tamines), Sacha Magotteaux (Couvin-Mariembourg B), Nabil Sirat (Gilly).

Départs: Bareck Bendaha (Petigny-Frasnes), Guillaume Dubuc (Surice), Gontran Pierre (Pesche), Guillaume Derenne, Yaël Yedoh, Nabil Ghazi et Adel Nait-Seghir (Couvin-Mariembourg).

Rochefort B

Entraîneur: Grégory Servais.

Arrivées: Benoît Leleux (Rochefort), Luca Romnée (Vencimont), Cyril Mahin (La Roche), Mathias Feye (Beauraing), Lionel Henrot (U17 Ciney), Arthur Paquay (Marloie), Hugo Dubois, Rémi Servais (U19 Rochefort), Benjamin Kersten (Ciney).

Départs: Martin Jacot, Dylan Devresse, Mathis Boudard, Romain Deponthier.

Spy

Entraîneur: Rudy Anciaux.

Arrivées: Dylan Barzin, Boris Delcommène et Brice Ficheroulle (Ligny), Geoffrey Nicolas (Petigny-Frasnes), Alessio Frate (Montignies), Théo Duchêne et Julien Murrone (Couvin-Mariembourg), Augustin Rigo (Andenne), Ahmed Arab (Evelette), Quentin Lisman (Reprise), Quentin Gerodez (Perwez), Wesley Malengreaux (RAAL), Théo Lescart (Ciney).

Départs: Jordan Fournier (Grand-Leez), Audric Jorand (Aische), Bryan Delvigne (arrêt), Florent Autequitte et Jason Hody (Ligny), Florian et Lukas Fromont (Manage), Niko Kempeneers (FCO Namur), Noa Bodart (Meux B), Romain Lassoie (Malonne), Alessio Renga (Tarcienne), Bastien Matriche (Fize), Lorenzo Lengelé (?).