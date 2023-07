Crupet: un renfort tombé du ciel chez les "Diables"

Les années se suivent et sont en voie de ressembler pour Crupet. À l’image de la saison dernière en régionale 2, les "Diables" sont à nouveau en lutte avec Warnant pour l’attribution du titre. Ce mano à mano avait tourné à leur avantage, tandis que les Molignards avaient également accédé en R1, via le tour final. La mise en route fut quelque peu calamiteuse pour les "Diables" lorsque trois titulaires, en l’occurrence Jérôme Benis, Jérémy Pesesse et Nicolas Garcia, victimes de blessures de longue durée, se retrouvèrent sur la touche. Toujours est-il qu’ils se retrouvaient avec quatre éléments et, dans la foulée, la menace de devoir déclarer forfait. À l’initiative de Vincent Macor, la recherche d’un renfort, relayé sur les réseaux sociaux, a fait mouche auprès de Frédéric Vanderstraeten, qui officia notamment à Sirault, en N1. "À 48 ans, j’avais décidé de mettre un terme à ma carrière, mais leur message m’a incité à les dépanner, commente-t-il. J’ai découvert des gens sympathiques, dans une chouette ambiance, avec des jeunes réceptifs. Nous n’avons pas d’ambition particulière, si ce n’est de s’amuser, avec la gagne en prime. La montée n’est pas une obligation."