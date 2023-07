Record de participation au tournoi de Bièvre

Avec 165 inscrits, le TC Bièvre a battu tous les records de participation. Son tournoi se déroulait du samedi 24 juin au dimanche 2 juillet. Les clubs voisins étaient bien représentés, et notamment ceux de Bouillon, Gedinne et Paliseul. D’autres étaient venus de beaucoup plus loin, du sud de la province de Luxembourg au nord de celle de Namur. Tous apprécient la convivialité et la bonne ambiance qui y règnent. Un stage destiné aux jeunes de 9 à 17 ans sera organisé du 10 au 14 juillet, alors qu’un tournoi pour vétérans se déroulera fin août.