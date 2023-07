Cette manche du Challenge Condrusien a réuni 272 concurrents. Sur le 6 kilomètres, la victoire est revenue à Antoine Havenne et Sophie Aerts. Sur la plus longue distance, de 12 bornes, Julien Dethier et Sara Lebon se sont montrés les plus rapides.

Jogging caritatif à Faulx

Petit succès à Faulx-Les Tombes pour le Jogging Caritatif, avec seulement 86 participants. Côté résultats, les plus rapides, sur le 5 kilomètres, ont été Valentin Grégoire et Sandrive Derwaux. Cédric Raemackers et Sabine Chiliade ont ajouté une victoire de plus à leur palmarès, en remportant la course de 10 kilomètres.

Trail de Sambreville

Organisé par Vitafun, le Trail de Sambreville a attiré 185 traileurs, sans oublier quelques duos et autres canicrosseurs. Valentin Grégoire et Amélie China l’ont emporté sur le 5 kilomètres. La victoire est revenue à Grégoire Tilmant et Delphine Charlot sur le 12 bornes. La victoire du 15 kilomètres a été signée Steve Coppin et Louise Bodart. La plus longue distance, de 27 kilomètres, a vu Germer Cardon et Nathalie Pondeville s’imposer.

Triathlon du Moulin de Boiron

En plus des 230 jeunes, 777 adultes ont bouclé la 3e édition du Triathlon du Moulin de Boiron. Sur le sprint, la victoire est revenue à Joachim Libois et Stéphanie Louppe. Dieter Comhair et Jeanne Dupont se sont imposés sur le distance olympique. Enfin, le half distance a été remporté par Firmin Masset et Stéphanie Ortmans.