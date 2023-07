L’occasion, pour le président Frédéric Davister, d’annoncer le retour dans le comité de Jean-Benoît Stavart, en tant que coprésident. "Je ne demanderai qu’une seule chose: que l’équipe B monte en P1 et que l’équipe A monte en D3 ! Blague à part, nous ne mettons aucune pression. L’objectif est de disputer une saison tranquille. Le maintien est notre seul objectif. Et nous n’en serions pas là sans le travail de J-B."

"Quand je suis arrivé, il y a huit ans, le club était dans une situation difficile. Le comité et moi avons effectué du très bon travail. Après une pause de trois ans, j’avais envie de reprendre du service, a enchaîné Jean-Benoît Stavart.

Pour la future saison, la seule mission sera de décrocher le maintien. Au vu des séries, la tâche me semble plus difficile pour l’équipe B que pour l’équipe A. L’essentiel sera de prendre du plaisir, tout en respectant les adversaires, les bénévoles et les installations (les vestiaires du site de Bossière ont été remis à neuf, NDLR)."

Un large noyau en P2

L’équipe A devrait jouer le samedi soir dans les installations rénovées de Gembloux. Les entraînements du jeudi se donneront également au stade de la rue Victor Debecker.

"Il y a une volonté du comité de jouer à Gembloux, a confirmé le directeur sportif Daniel Delgado. De nouvelles pompes ont été ajoutées. De nouveaux frigos vont suivre. Les terrains ont été refaits. La commune s’investit, donc. En termes sportifs, la P2 sera coachée par Pierre Gilson, accompagné de Sébastien De Molder, en provenance de Grand-Leez, et de Vincent Blouard. Avec dix arrivées pour neuf départs, le noyau comptera 26 joueurs. Ce qui est beaucoup, mais nous voulons avoir toutes les cartes en main pour assurer en P2. La règle sera la même que les années précédentes. Tout joueur du noyau A qui n’est pas repris a la priorité pour intégrer l’équipe B, ainsi que les U19. Les places en P2 seront chères. Le but est de tirer le groupe vers le haut, afin d’assurer le maintien le plus rapidement possible. Le noyau A compte sept arrivées pour trois départs. Le but est de bénéficier d’une concurrence supplémentaire. Les noyaux ne sont pas fixes."

Les Unionistes semblent fin prêts pour la future saison.

Le comité

Frédéric Davister et Jean-Benoît Stavart (co-présidents), Stéphane Baudine (correspondant qualifié), Daniel Delgado (directeur sportif), Lily (trésorière), Marcel (responsable des terrains), Jean-Pol Vergnon (responsable de la buvette), Michaël Vergnon (président des jeunes).

Programmes

Équipe A: reprise des entraînements le dimanche 9 juillet ; matches amicaux le dimanche 23 juillet au FCO Namur (P2A), le jeudi 3 août contre Sauvenière (P2A), le dimanche 6 août à Orp-Noduwez et le mardi 15 août contre l’Olympic de Charleroi (réserve).

Équipe B: reprise des entraînements le dimanche 16 juillet ; matchs amicaux le mardi 25 juillet à Goutroux (P3) et le mardi 1er août à Malonne (P2).