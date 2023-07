Biesme: un groupe mieux balancé aux mains de l’enfant du club

Les pensionnaires du stade de la Tourette se sont renforcés très intelligemment, avec notamment les arrivées des ex-Fagnards Nicolas Deppe, Romain Wackers et Patrick Pratz, et du Taminois Robin Leemans. "Je pense que le groupe est mieux balancé. On a aussi voulu limiter le noyau à 19-20 joueurs, car nous étions trop la saison dernière", souligne le manager, Gilles Gillard.