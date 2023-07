Après avoir mené 3-4, les Rochefortois restaient muets sur le rectangle. Les "Brasseurs" prenaient le large pour filer au repos (7-4).

Les "Bleus" reprenaient avec Piérard au grand milieu et Dooms au fond. Un changement qui n’allait pas tarder à porter ses fruits. Les Namurois haussaient le ton sur le rectangle, pour renverser la vapeur à 7-8. Wieze entretenait le suspense à 9-8 avant de baisser pavillon.

"Ce n’est jamais facile d’aller s’imposer à Wieze, avoue Tristan Schmit. Avec le vent qui balayait le terrain, la tâche des frappeurs était compliquée. Suite aux revers de Tourpes, Ogy et Galmaarden, on creuse l’écart et on consolide notre cinquième place avant de recevoir Thieulain."