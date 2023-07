Un Tour de Namur qui promet

Il faut tirer un grand coup de chapeau à l’organisateur qui, chaque année, doit prendre son bâton de pèlerin et retourner ciel et terre pour arriver à nouer les deux bouts. Que ce soit au niveau des sponsors, des accords favorables des Communes ou encore des signaleurs. Se faisant de plus en plus âgés, ces derniers sont de plus en plus difficiles à recruter. Et pour la 75e fois, le Royal Namur Vélo et ses bénévoles sont arrivés à leurs fins. Le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot, et son échevine des Sports, Charlotte Bazelaire, sont les premiers à les encourager. "Ces braves gens donnent beaucoup de temps et d’énergie afin de faire de cette compétition un événement toujours réussi et apprécié de tous les amateurs de vélo. Nos remerciements se tournent tout naturellement vers eux." Organisation au sein de laquelle le président Chistian Bouillot a pris un peu de recul, en cédant son poste à un Guy Warrinnier, bien décidé à tout mettre en œuvre pour que ce Tour garde ses lettres de noblesse.