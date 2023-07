Un dernier transfert et un premier match amical pour l’Union Rochefortoise

Rochefort disputait par ailleurs un premier match amical ce dimanche sur le terrain du FC Wiltz. Face aux Luxembourgeois, les Rochefortois se sont inclinés 4-3 dans une partie qui s’est déroulée en trois fois trente minutes. Boutgayout (2x) et Perseo ont marqué. Boudry, Micha, Laloux, Lazitch, Senga, Rémy, Gall, Adu-Bonsu, Perseo, Gosselain et Cornet ont débuté la rencontre. Mathieu, Lorreyn, Lazitch, Geurde, Gasparoto, Étienne, Boutgayout et Ouedraogo sont ensuite montés au jeu.