Après avoir concédé le jeu initial, les Fossois, plus performants sur le rectangle via le duo Romuald Denis et Sylvain Denis, s’isolaient à 3-1 et s’envolaient à 7-2.

À la reprise, Paduart se retirait pour Becq, qui allait s’illustrer au fond. Menée 8-2, la lanterne rouge grappillait les jeux pour revenir à 8-7. Les "Gadis" retrouvaient leurs sensations au rechas comme au contre-rechas. Sylvain Denis, du fond, multipliait les rechas entre les perches. Romuald Denis l’imitait. Aisemont approchait du but à 12-7, concédait un dernier jeu avant de conclure. Un précieux succès des "Gadis", qui grimpent à la 6e place, avec 18 points.