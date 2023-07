Carton plein pour le tournoi du RTC Amée

Dans un cadre idéalement situé, les visiteurs ont pu profiter de transats placés aux bords des terrains. "On avait bloqué la rue pour que les enfants puissent jouer dans le parc et se sentent en sécurité, ajoute la juge-arbitre. On a installé des frigos sur les terrains pour que les joueurs puissent rafraîchir leurs boissons. Les terrains étaient superbes. L’AFT est également venue habiller nos terrains en ajoutant des bâches sur les deux principaux, où l’on fait jouer le Belgian Circuit. On accueillait quand même le 140e joueur belge (NDLR: Mateusz Terczynski) dans un tableau Messieurs 1 très compétitif."

Malgré un lundi pluvieux, le RTC Amée a tourné à plein régime, sur ses six terrains en terre battue. "On a dû décaler beaucoup de matchs. Après, on a eu du beau temps tous les jours. On a eu énormément d’échos positifs. Les gens étaient très contents du déroulement. On avait des jolis matchs avec le circuit étoilé Dames 1 et Messieurs 1. De notre côté, le bar a fait carton plein."

Un nouvel éclairage

Le RTC Amée a inauguré son tout nouvel éclairage LED, installé il y a tout juste une semaine, sur ses six terrains extérieurs. "Il faut dire que certains matchs se sont terminés à 1 h, explique Caroline Jordant. C’était la folie. L’éclairage a très bien servi en session nocturne. Le club de la Citadelle nous avait déjà envoyé des matchs en fin de soirée, la semaine dernière, lors de leur tournoi ."