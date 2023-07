Balle pelote: Fontaine prend les commandes en Nationale 3 B

Nouveau revers pour Mont-Gauthier, qui s’est déplacé à Villers-le-Gambon sans Marion, retenu au travail, et sans Halin, blessé. "Menés 7-3 au repos, on a recollé à 7-7 et on a même mené 8-10, avant de retomber dans nos travers, avec des livrées fautives, analyse Christian Schmit. Avec deux erreurs par jeu, on ne peut pas gagner."

Troisième victoire de rang pour les Villersois, qui retrouvent des couleurs avant d’affronter Presgaux. Un duel décisif pour le maintien.

Carton plein pour Planois qui n’a fait aucun cadeau à St-Denis et à Vodelée, les deux derniers, qui ne pourront éviter la culbute. Les Biesmois grimpent sur la deuxième marche du podium, à égalité de points avec Mont-Gauthier, chez qui ils se rendront samedi prochain.

Contrat rempli également pour Warnant, qui recevait Pironchamps et Senzeilles. Après avoir vaincu les Farciennois au forceps, les "Jaunes" ont raflé la mise face à Senzeilles, qui était déforcé. "On a surtout mieux respecté les lignes face aux Cerfontainois, lance Rodrigue Lecocq. Et nous avons pu compter sur Robain Étienne, particulièrement performant avec dix rechas entre les perches. On a pris notre revanche, après la défaite sans point à l’aller. Et, surtout, on s’éloigne des barrages, avant une semaine de congé."